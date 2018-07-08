Многодетная семья занялась квартирным рейдерством и затерроризировала москвичей

В столице задержаны участники группировки квартирных рейдеров — москвичка Лилия Бернард, многодетная мать из Самары Виктория Епифанцева и ее сын, 15-летний подросток. Женщины обвиняются в жилищных махинациях и принуждении к совершению сделок с недвижимостью, подросток — в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает «Собеседник».

Квартирных рейдеров удалось задержать после нападения на одного из владельцев недвижимости, Кирилла Новикова . Как пишет издание, Лилия Бернард приобрела долю в четырехкомнатной квартире Новиковых у бывшей жены Кирилла и вселила туда Викторию Епифанцеву и ее пятерых детей.

По словам Новикова, Епифанцевы оказывали на него и его вторую жену Татьяну психологическое давление — оскорбляли и обзывали. Кроме того, многодетная мать и ее старший сын воздействовали на соседей физически. «Они постоянно меня толкали, чтобы спровоцировать мужа. Чтобы он ударил в ответ ее или ее детей. Я его просила: не ведись», — цитирует издание Татьяну Новикову.

По словам женщины, старший сын многодетной матери несколько раз душил Кирилла Новикова, а затем напал на него с бейсбольной битой и проломил череп. К моменту задержания Епифанцевой и ее сына-подростка у Татьяны Новиковой было уже четыре справки о телесных повреждениях из травмпункта. Дочь Новиковых попала в больницу с нервным срывом.

К началу июля 2018-го в деле группировки числятся четверо пострадавших от действий квартирных рейдеров. Задержанные женщины находятся в одном из столичных СИЗО , в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о принуждении к совершению сделки. Старший сын Епифанцевой обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Двоих младших детей многодетной матери забрал к себе ее гражданский муж, остальные находятся в социальном центре.

В начале 2018 года в Москве были задержаны двое приезжих, которые проникли в квартиру москвича и несколько дней душили его пакетом, добиваясь, чтобы мужчина переписал на них недвижимость. В результате потерпевший был вынужден согласиться с требованиями злоумышленников, которые получили право распоряжаться квартирой.