«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»

Юрий оставил позицию инвестиционного директора в российской компании ради переезда в США. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянина о жизни в Штатах.

Я уехал в США за один день, без всяких сборов. У меня уже была открыта туристическая виза. Получить ее было легко, поскольку на собеседовании мне задали только два вопроса: «Куда вы летите?» и «Кем вы работаете?» После этого сразу оформили все нужные документы. Это случилось в 2010 году, когда я попал в Америку в первый раз. На следующий год я уже приехал в США в качестве мигранта.

Представления, которые сложились в голове по фильмам и рассказам других людей, полностью подтвердились. Нью-Йорк, в котором я живу и который люблю, оказался очень комфортным городом. Во-первых, здесь можно хорошо зарабатывать. Это очень важно для мужчины. И, во-вторых, здесь в достатке культурных мероприятий, просто развлечений и, что немаловажно, много хороших ресторанов. Для меня это город, который не надоедает.

Я живу в частном доме, расположенном в 35 минутах от центра. Причем жилье находится именно в черте города, а не в пригороде, поэтому сюда ходит метро, есть скоростные автобусы, бесплатный паром. Вряд ли в Москве можно было бы найти хороший частный дом, от которого за такое короткое время можно добраться до Красной площади. Все это было бы невозможно в первую очередь из-за московских пробок. В Нью-Йорке же у автобусов отдельные линии, по которым не ездят машины. Да, бывают какие-то инциденты и аварии, замедляющие движение. Но очень редко.

В первое время, конечно, было сложно. Мне кажется, что те, кто говорит, что у них все было легко и просто, либо какие-то чрезвычайно счастливые люди, либо врут. Конечно, есть люди, которым легко адаптироваться, потому что, к примеру, здесь уже живут родственники. Часто бывают случаи, когда в США переезжают сначала родители, а затем на все готовое — их дети.

Я же приехал в страну, в которой у меня вообще никого не было. Единственным контактом стал близкий друг моего отца, который помог мне единожды — позвонил своему товарищу, и тот сдал мне квартиру. Я очень благодарен за эту помощь, но все остальное я делал сам.

Володя, у которого я снял эту квартиру, был моим первым почти местным советчиком. Он эмигрировал из украинского города Хмельницкий еще в 90-е. Он очень меня поддерживал и уверял, что и ему переезд дался тяжело. Он очутился в Штатах с родителями и маленьким сыном. Жили здесь в однокомнатной квартире, и в запасе было всего 500 долларов, которые им удалось с собой привезти. Володя нашел работу на второй день: устроился на завод, где разбирал какие-то опасные лампочки за пять долларов в час. Тогда не было ни айфонов, ни навигаторов, ни интернета, и рассказы о том, что даже в таких условиях люди могли устроиться, успокаивали меня.

Буквально через несколько дней я начал искать работу. Понимал, что директором инвестиционной компании (а это была моя последняя работа в России) никто меня не возьмет, поэтому решил вспомнить старые навыки из 90-х, когда я был рекламщиком. Я разослал резюме во все местные русскоязычные газеты, радио, телеканалы и рекламные агентства. Мне позвонили четыре компании — газета «Курьер», газета «Русская реклама», медиахолдинг Davidson и русское телевидение RTN.

Я поработал сначала менеджером по продажам в газете «Курьер», а затем ушел заниматься интернет-направлением в Davidson. Президент холдинга — Грегори Дэвидсон — оказался Григорием, мигрировавшим из Москвы. Во время совместной работы он дал мне много ценных советов на первое время.

В какой-то момент я понял, что необходимо открыть собственный бизнес. И тут меня осенила хорошая идея: в США приезжает огромное количество мигрантов, но нет единой компании, куда человек, только попавший в новую страну, мог бы прийти и получить помощь. Встреча из аэропорта, поиск адвоката, трудоустройство, аренда жилья, устройство детей в сад, курсы английского языка — таких сервисов просто не было. Я искал в интернете, перечитывал газеты и обнаружил, что до меня вообще никто не использовал термин «социальная адаптация». Ниша пустовала, и как только я начал вести бизнес, на меня обрушился шквал клиентов.

Я рассчитывал, что ко мне будут обращаться только предприниматели, а менее обеспеченные люди за такое просто не захотят платить. Но на деле оказалось, что многие приезжают в никуда и им нужен проводник, который будет все рассказывать и сопровождать по всем нужным инстанциям.

Одна из особенностей Нью-Йорка в том, что, даже если человек обладает большими деньгами, он не всегда может снять ту квартиру, которую он хочет. Здесь выбираешь не ты, а выбирают тебя. Помимо денег, у тебя должен быть social security, хорошая кредитная история, рекомендации от тех людей, у которых ты жил раньше. По крайней мере, такая практика распространена среди большинства арендодателей.

Здесь во многом есть своя специфика. Иногда русскоязычные люди этого просто не понимают. Они переносят свой менталитет и опыт на Америку и возмущаются, почему здесь иначе. Но это другая страна. Здесь свои правила жизни и надо под них подстраиваться.

Медицина здесь платная для богатых и бесплатная для бедных. Кстати, многие этого не знают. Если ты мало зарабатываешь и имеешь доход ниже определенного уровня, то можешь получить бесплатную страховку. Она называется Medicaid. В нее включены даже дорогостоящие операции, за которые человек, имеющий деньги, заплатил бы, допустим, 50 тысяч долларов. В нее же входят сопровождение родов, за которое обычно отдают по 15 тысяч долларов. Здесь все зависит от дохода.

Правда, когда мы говорим о том, что кому-то операция обошлась в 50 тысяч долларов, то это абсолютно не значит, что человек взял всю эту сумму сразу и отнес в клинику. Обычно это означает, что человек просто оплачивал ежемесячную страховку, взнос по которой составляет от 500 до 1 тысячи долларов в месяц.

О Соединенных Штатах в СМИ и среди жителей других стран слышится все больше негативной информации. Якобы здесь ужасная еда, кругом продаются наркотики, в школах стреляют и никто этого не контролирует. Конечно, здесь много проблем. И с едой, и с наркотиками, и со школами. Не все же идеально! Зачастую все зависит от выбора места для жизни: есть криминальные районы, а есть благополучные. В одних магазинах продукция качественная, а в других — плохая. И чем больше ты зарабатываешь, тем лучше живешь и тем меньше видишь «плохой» Америки. Хотя, конечно, проблемы есть, как и везде.

Скучаю ли я по России? Нет, не скучаю. Как ни странно, не чувствую этой ностальгии. Вернуться бы мне не хотелось, как и смотреть на то, что там происходит. По родственникам, которые там остались, скучаю, а по стране — не очень.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.