«Нужно оставаться людьми». Как выжить в экстремальных условиях пещеры?

Спасатели эвакуировали четверых детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде, где они провели более двух недель. Однако операцию по освобождению остальных из смертельной ловушки пришлось приостановить на 10 часов. В работах участвуют 90 дайверов, 50 из которых — иностранцы. Один из военных ныряльщиков погиб при спасении детей. Под землей все еще остаются восемь подростков. «360» попытался разобраться в том, как выжить в подобной ситуации, спросив об этом у спелеологов и спасателей.

Предупреди спасателей

Директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко , сразу назвал корреспонденту «360» главное правило — спасатели должны заранее знать, куда вы пойдете.

«Если вы идете в пещеры, если что-то серьезное произойдет, допустим, завал, чтобы не объяснять, как вы тут оказались, что произошло, нужно заранее с ними договориться. Во-первых, зарегистрироваться и объяснить, на какой маршрут вы идете. Когда вы планируете выйти, с точностью до часов буквально», — заявил Давыденко.

По его словам, чем опаснее маршрут, тем больше должно быть точек связи — временных и пространственных. На каждой такой точке вы даете знать спасателям, что все у вас в порядке, все идет по плану. Они в таком случае спокойно несут свое дежурство, не отвлекаясь на вас. Если что-то происходит, вы обговариваете с ними заранее варианты реагирования.

«Допустим, если вы не вышли на связь в течение получаса, они уже должны задаться вопросом. Если часа — начать беспокоиться. И так далее. Естественно, это стоит денег, и большинство предпочитает на этом экономить. В случае с пещерой в Таиланде ребятишкам очень повезло: забеспокоились прежде всего их родители. Сезон дождей в Юго-восточной Азии малопредсказуем в плане погоды. Я это в Камбодже на себе ощутил. Шквал там налетает невесть откуда и тропический ливень, кажется, готов смыть все на протяжении часа, а потом также внезапно утихает», — сказал эксперт.

Подготовься к походу

Когда вы идете на маршрут, очень важно к нему подготовиться, подчеркнул Давыденко.

«Вот дети сейчас оказались там практически совсем неподготовленные. Я смотрю по кадрам, они вообще без снаряжения. Пошли, как обыкновенные туристы, посмотреть», — подметил он.

По словам эксперта, для таких туристов пещеры, как правило, облагораживают — прокладывают трапы, указывают: в этот зал можно ходить, в этот — нельзя. Где-то проводят освещение.

«В эту галерею лучше не соваться, поскольку она может быть затоплена. Им очень крупно повезло, что подтянулись спасательные службы. Чем история закончится — пока не известно. Дай бог, чтобы закончилась благополучно. Хватит одного погибшего», — заявил Давыденко.

По словам эксперта, безопасность в такой ситуации во многом зависит от снаряжения. Отправляясь на маршрут, нужно готовить его с учетом аварийных ситуаций. Невниманием к этому грешат многие туристы.

«Иной раз в достаточно большой туристической группе не найдешь приличного ножа. Я сам с этим сталкивался. Либо берут нож, который не жалко будет потерять, как говорят. Словно к старьевщику идут в гости», — добавил Давыденко.

При этом он подчеркнул, что в пещере развести костер просто нереально. Нужно иметь с собой специфическое снаряжение — газовую горелку, как минимум. С первой минуты, как только вы осознали, что отрезаны от большого мира, вы должны перейти к режиму жесткой экономии. Прежде всего — воды. Без еды человек может протянуть достаточно долго, а вот без воды этот период очень сильно сокращается. Нужно также сделать раскладку на возможно более длительное время по еде.

«Здесь есть разные теории. Кто-то ратует за то, что питаться надо нормально до тех пор, пока еда не закончится, а потом перейти в режим голодания. Кто-то говорит, что пищу надо рассчитать как в известном рассказе Бориса Полевого «Судьба человека», когда разделили кусочек хлеба и кусочек сала на всех военнопленных в бараке. Здесь спорить не буду. Это долгий и бесплодный спор. Во-первых, организм современного человека не особенно привычен к голоданию. Да еще и внезапному. Поэтому, на мой взгляд, разумнее будет растянуть запас пищи», — пояснил эксперт.

Где бы, куда бы вы ни шли, у вас должно быть достаточно средств подачи сигнала. Радиостанции, мобильные телефоны, ракетницы. Все батареи должны быть заряжены. Все должно быть на вас, а не где-то глубоко в рюкзаке, подчеркнул эксперт.

Береги тепло и кислород

Необходимо также уменьшить объем движений — экономить силы. Оказавшись в пещере, нужно не забывать, что количество кислорода в ней ограничено, и он активно расходуется. Расход зависит от размеров группы. Поэтому нужно меньше разговаривать и двигаться. Трудно будет и согреться без специального снаряжения. Как же это сделать?

«Как овцы в грозу. Они теснятся поближе друг к другу. Эта толпа будет подобна броуновскому движению: те, кто снаружи, будут стараться забраться внутрь. Это — нормально. К этому надо быть готовым. Согреваться только теплом собственных тел. Если же вы оказались там один, то молитесь. В этом случае ваше положение — намного хуже», — подчеркнул эксперт.

Необходимо оставаться людьми

Однако самым важным, по словам Давыденко, является психологический аспект. Необходимо оставаться людьми. Причем это не зависит от времени пребывания.

«В пещере на человека давит темнота, замкнутое пространство, осознание того, что про вас никто не знает, кроме родных. Кто и где будет вас искать? Возникает неприятная психологическая пирамидка, которая начинает давить уже не только на подсознание», — сказал эксперт.

По его словам, первое, что происходит — люди начинают выяснять, кто больше виноват в этой группе.

«Кто подал идею пойти сюда, кто виновен, что залезли так далеко… И так далее. С этого момента начинается полный раздрай. Вот это может сильно сократить жизнеспособность любой группы. Особенно если она «несхоженная», как это часто бывает сейчас. Предложили людям сходить в занимательный поход в пещеры. Никто друг друга не знает, познакомились только здесь. И каждый на такие ситуации реагирует по-своему», — пояснил Давыденко.

Каких-то конкретных рекомендаций по поводу того, что из самого необходимого нужно взять с собой, нет. Все зависит от того, куда вы идете. Обычно первое — нож. Лучше всего, если это будет хороший, многопредметный, крепкий нож. Средства для разведения огня. Однако в данном случае, в пещере все это не пригодится.

«Разве только ножом вырыть себе могилу», — грустно пошутил Давыденко.

Спроси совета у опытных людей

Если вы идете куда-то в первый раз, нужно выяснить у более опытных путешественников, которые уже были там, что является предметом первой необходимости — какие спасательные средства и снаряжение.

«Это могут быть спелеологи, если вы идете в пещеры; горные туристы, альпинисты, если вы идете в горы. Если вы идете в тайгу, вот тогда без ножа и спичек вам точно не обойтись. Если идете в водный поход, вы должны уметь плавать, причем достаточно долго держаться на воде, уметь терпеть холод».

Эксперт пояснил, что сбрасывать с себя одежду в воде — неверно. Она не имеет отрицательной плавучести, но помогает сохранять тепло.

«Избавляться от одежды даже в теплой воде прямо сразу, я бы не стал. В одежде спокойно можно плавать. Каждый может сам попробовать. И даже в современной обуви», — сказал Давыденко.

Подумай, прежде чем идти

Но главным правилом должно быть следующее: легче ситуацию предупредить, чем потом из нее выпутываться. «Прежде чем залезть, подумай, как будешь вылезать», — сказал Давыденко.

Если кто-то в такой ситуации травмировался, необходимо использовать собственные навыки оказания первой помощи и все имеющиеся подручные средства.

«Все будет зависеть от серьезности травмы. Иногда все посильные примененные действия не смогут принести желаемого результата. И к этому тоже надо быть готовым», — подчеркнул Давыденко.

Нужно серьезно подготовиться к походу

Начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России Валентин Желонкин, спасавший людей в Нефтегорске в 1995 году, также подчеркнул, что главным правилом для всех отправляющихся в сложные походы должно стать предварительное оповещение спасателей о своем маршруте.

«У нас всегда все туристические группы на контроль ставятся», — пояснил эксперт.

Если же о том, куда ты пошел, знают, не нужно паниковать, необходимо ждать помощи извне.

«А если ты попал уже, то как ты сможешь предупредить спасателей», — добавил он.

Нужно знать прогноз погоды для района, в который ты отправляешься. Нужно знать условия, в которые ты попадешь. Это позволит отменить поход в случае грозящей опасности и лучше подготовиться к опасным ситуациям.

«А насколько там кислорода хватает? Есть ли там вентиляция? А если это замкнутое пространство?» — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что важно сохранить тепло. Когда человек переохлаждается, очень быстро происходят необратимые изменения. Разводить костер в пещере без циркуляции воздуха нельзя.

Важно оборудование: в пещеру нужно взять с собой фонари, запас батареек, сублимированную пищу, теплые вещи, веревки. Кроме того, к пещерам разного типа нужно готовиться по-разному. Нельзя ходить в пещеру в одиночку — как минимум вдвоем.

В любом походе нужно серьезно относиться к одежде и обуви. Они должны быть удобными и надежными, а также соответствовать условиям.

«К каждому походу необходимо очень серьезно готовиться», — подчеркнул Желонкин.

Источник фото: телеканал «360»

Сидящего на месте проще найти

Спелеолог и геолог Юрий Долотов, как и профессионалы-спасатели, напомнил о главном принципе: нужно дать знать спасателям о том, куда вы пошли и когда вы собираетесь выйти. Если к сроку вы не вернулись — это повод для начала спасательных работ.

«Это — принцип номер один», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, вы должны быть соответствующим образом экипированы. Должно быть не менее двух источников света. Нельзя быть одному — довольно важное правило.

Важно оставаться на месте, если ты потерял дорогу. При беспорядочных перемещениях тебя сложнее будет найти спасателям.

«Сидящего на месте человека гораздо проще найти. Это важно знать «чайникам» в такой ситуации», — пояснил Долотов.

Помочь согреться может свечка и кусок полиэтилена, которым можно накрыться, как палаткой. Пещеры бывают достаточно разными. Соответственно и необходимое оборудование должно быть разным.

«Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Без фонарика, например, вы туда просто не попадете», — сказал Долотов.

По его словам, принцип должен быть такой — надо идти с опытным человеком.

«Это снимает 99% всех проблем», — подчеркнул эксперт.