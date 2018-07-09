Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 9 по 15 июля

Узнайте, что ждет вас и ваших домочадцев на этой неделе, из нашего нового гороскопа!

На неделе с 9 по 15 июля на первое место выйдут бытовые дела и материальное благополучие семьи, супруги станут более требовательными по отношению друг к другу, возрастет число претензий. То, что раньше «спускалось на тормоза», теперь превратится в полновесные поводы для ссор.

Детки же в основном постараются чем-то радовать родителей и будут всячески демонстрировать им свою любовь.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вы можете отказаться выполнять свои бытовые обязанности, предпочтя посвятить время себе или с головой уйдя в карьеру. Это, в свою очередь, станет поводом для недовольства мужа, однако он, возможно, не будет ни к чему вас принуждать, а просто сделает за вас вашу домашнюю работу.

Кроме того, есть вероятность, что у вас появятся какие-то новые идеи, связанные с воспитанием ребенка, но вы пока решите не торопиться с их реализацией, а отложите это на более подходящий момент.

Маленькие Овнымогут вызвать немотивированное недовольство кого-то из взрослых. Вероятно, ваше чадо будет раздражать кого-то из родственников своей активностью.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:13, 14.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вы можете включить режим экономии и отказаться выполнять те желания домочадцев, которые сочтете нерациональными и чрезмерно расточительными.

Кроме того, есть вероятность, что вы будете бороться с привычкой мужа, которая давно вас раздражает, но избавиться от которой раньше не позволяли какие-то внешние обстоятельства.

А еще в данный период вам, возможно, придется налаживать отношения вашего ребенка с кем-то из окружающих, каким-то образом социализировать его.

Маленькие Тельцымогут ради родителей отказаться от чего-то такого, что доставляет удовольствие. Причем, скорее всего, это будет добровольным выбором вашего ребенка, который таким образом решит продемонстрировать свою любовь к вам.

Удачные дни:9.

Неудачные дни:10.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы можете инициировать перемены в семейном укладе. Правда, не факт, что это понравится вашему мужу.

Возможно, ваша придумка будет направлена на то, чтобы уменьшить количество времени, которое вы посвящаете домашним делам, и ваш благоверный возмутится из-за вашего нежелания заниматься бытом.

К тому же есть вероятность, что вы разрешите чаду то, что раньше запрещали, и это с вашей стороны станет признанием того, что ребенок взрослеет и у него появляются новые права.

Маленькие Близнецымогут получить неожиданный подарок или очень яркие, позитивные и приятные впечатления от внезапно произошедшего события.

Удачные дни:10, 11.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы можете позволить ребенку какие-то послабления в режиме, начать меньше требовать от него; и вообще, вероятно, постараетесь сделать так, чтобы его существование напоминало перманентный праздник.

А вот мужу спуску, скорее всего, не дадите.

Не исключено, что вы наметите фронт домашних работ, которые должны быть выполнены именно в данный период, и будете активно загружать благоверного бытовыми хлопотами, пресекая его попытки сбежать или просто расслабиться.

У маленьких Раковможет неожиданно появиться больше свободного времени, чем планировали их родители, и детки этого знака, вероятно, сами придумают себе какое-то созидательное занятие.

Удачные дни:12.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы, возможно, решите продемонстрировать, что вы образцовая мамочка. А еще вы, скорее всего, вспомните о каком-то данном мужу обещании и с удовольствием его выполните.

Не исключено, что вы давно собирались приготовить для благоверного какое-то сложносочиненное блюдо и теперь не пожалеете на это времени.

И при этом есть вероятность, что вы будете часто уделять внимание себе — своим увлечениям, шопингу, болтовне с подругами, оставив супруга томиться в одиночестве.

Маленькие Львымогут проявить похвальную осмотрительность и отказаться участвовать в потенциально опасных забавах сверстников. Вероятно, ваше чадо поймет, что если ввяжется в какую-то эскападу, то заставит вас волноваться, а потому решит не рисковать.

Удачные дни:15.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе какие-то бытовые дела могут оказаться более трудоемкими и продолжительными, чем вы предполагали, а потому вам, возможно, понадобится помощь мужа или каких-то других родственников. Кроме того, ваш прошлый опыт взаимодействия с благоверным позволит вам избежать развития какого-то конфликта, правда, только в том случае, если вы не станете комментировать происходящее и бравировать своими знаниями о натуре супруга.

А еще вам предстоит за что-то хвалить чадо.

Маленькие Девымогут заключить с родителями какое-то взаимовыгодное соглашение. Не исключено, что для вашего ребенка это станет первым опытом ведения переговоров.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:13.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вы, возможно, будете скрывать от мужа какие-то свои эмоции, планы и намерения.

Не исключено, что вы задумаете какую-то эскападу, станете буквально предвкушать ее, но, понимая, что благоверный вряд ли одобрит вашу идею, предпочтете держать ее от него в секрете.

Кроме того, какое-то предчувствие, связанное с ребенком, скорее всего, поможет вам вовремя вмешаться в непростую ситуацию и отвести от чада неприятности или избавить его от общества человека, чем-то ему вредящего.

Маленькие Весымогут получить какой-то неоднозначный подарок. Вероятно, кому-то из взрослых покажется, что вашему чаду просто необходим какой-то предмет, однако ребенок воспримет его как принуждение к тому, чем он заниматься не хочет.

Удачные дни:14.

Неудачные дни:10.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вы, возможно, в весьма оригинальной манере отблагодарите мужа за какой-то его поступок, направленный на то, чтобы доставить вам удовольствие. К тому же есть вероятность, что вы получите какую-то компенсацию, так или иначе связанную с вашим домом или с коммунальными платежами, и потратите эти деньги на что-то полезное для всей семьи.

А еще вы, скорее всего, по достоинству оцените какие-то успехи чада и поощрите его чем-то очень приятным, вкусным или интересным.

Маленькие Скорпионымогут чем-то разозлить того, с кем сейчас проводят много времени. Вероятно, ваш ребенок устанет от надзора и решит каким-то образом от него избавиться, и это не понравится отвечающему за ваше чадо взрослому.

Удачные дни:10.

Неудачные дни:13.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе какое-то начинание мужа, возможно, вызовет у вас недоумение и неприятие. Не исключено, что благоверный, не учтя специфики вашего характера и не посоветовавшись с вами, инициирует то, чем у вас не будет ни времени, ни желания заниматься; ожидается затяжная конфликтная ситуация.

Правда, есть вероятность, что через пару месяцев вы признаете, что супруг был прав.

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит каким-то особым образом подталкивать чадо к каким-то свершениям.

Маленькие Стрельцыбудут ловко развлекать сверстников, однако не факт, что затеянные ими развлечения понравятся родителям этих детей. Так что ждите делегацию недовольных.

Удачные дни:12.

Неудачные дни:11.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вы можете затеять в доме какие-то глобальные перемены, которые потянут за собой и трансформацию привычного семейного уклада, а это, в свою очередь, вероятно, не очень понравится вашим домочадцам, особенно ребенку.

И пока не докажете, что осуществление вашего замысла необходимо, придется побыть в конфронтации с семейством.

К тому же не исключены задержки в доставке или поставке каких-то товаров, например продуктов или материалов для ремонта.

Маленькие Козерогимогут повести себя очень по-взрослому и инициировать нечто такое, что должно увеличить богатство их семьи, ее благополучие или комфорт ее проживания.

Удачные дни:14.

Неудачные дни:9, 12.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе какие-то поступки вашего ребенка могут показаться вам странными и плохо влияющими на его общее развитие.

Не делайте поспешных выводов: велика вероятность, что ваше чадо интуитивно совершит что-то очень для себя полезное, то, что лично вы инициировать для него почему-то не догадались.

Кроме того, выполнение какого-то обещания, данного вами мужу и ребенку, скорее всего, потребует от вас не только финансовых вложений, но и определенных моральных усилий.

Маленькие Водолеимогут отправиться в гости к кому-то из друзей на какое-то праздничное мероприятие. Готовьтесь раскошеливаться на подарок тому, к кому пойдет ваше чадо, и, возможно, на какой-то специфический наряд для своего ребенка.

Удачные дни:11.

Неудачные дни:15.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вероятно возникновение затяжной спорной ситуации с мужем, которая в результате может привести не только к серьезным разногласиям, но и к кризису брака. Постарайтесь этого избежать, предлагайте всевозможные компромиссы или идите на откровенные уступки, а иначе супружеские отношения дадут трещину, которая потом превратится в огромную пропасть.

Кроме того, не стоит ни в чем огульно обвинять благоверного — он не простит вам необъективных претензий и придирок.

Маленькие Рыбыбудут остро нуждаться во внимании и в понимании родителей. Не отмахивайтесь от чада, дарите ему больше любви и нежности, ведите с ним долгие разговоры на те темы, которые его сейчас очень интересуют.

Удачные дни:9, 12.

Неудачные дни:все дни нейтральны.