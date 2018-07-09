Водку и ликёр разольют в бутылки с маркировкой

Алкоголь крепче 28 градусов можно будет продавать исключительно в стеклянных бутылках, промаркированных специальными знаками. Стеклотару смогут приобрести только лицензированные производители. Предположительно, соответствующий законопроект на этой неделе рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Путь бутылки проследят от начала до конца

«Вы знаете, какое количество людей гибнет в России от некачественного алкоголя, — сказал « Парламентской газете » первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев ( ЛДПР ). — Люди стараются сэкономить деньги на покупке алкоголя, и в итоге закупают фальсификат». По его словам, законопроект позволит существенно сократить количество нелегального алкоголя на рынке. «Нужно проследить путь бутылки от начала до конца, это международный опыт, — сказал депутат. — Так легче будет контролировать качество спиртного, а нелегальных производителей легче будет отследить и наказать».

Законопроектом устанавливается, что приобрести стеклотару могут только лицензированные производители. Заводы должны будут маркировать бутылки для розлива крепкого алкоголя двумя знаками. Первый знак будет идентифицировать стекольный завод, а второй — в виде буквы «А» в окружности — станет универсальной маркировкой о том, что бутылка предназначена для алкогольной продукции крепостью более 28 градусов.

Нужно проследить путь бутылки от начала до конца, это международный опыт.

Стеклотара без маркировки будет изыматься из оборота, как и та, которая поставляется на предприятия, не имеющие лицензии. Повторное использование стеклотары также запретят. Если же алкоголь выпущен до вступления законопроекта в силу, то его можно будет продавать без специальных знаков.

Пластиковые бутылки — только на экспорт

Кроме того, законопроект запрещает выпускать крепкий алкоголь в пластиковой таре. «Чтобы исключить, что в обход закона продукция будет производиться и реализовываться в каких-то иных ёмкостях, запрещается также продажа в полимерной упаковке», — пояснил зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Виталий Шуба. Исключение составит спиртное, которое производится на экспорт.

На рассмотрении Госдумы также находится законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушения в этой сфере. Если документ примут, за продажу водки в пластике должностные лица заплатят штраф от 100 до 200 тысяч рублей, юрлица — от 300 до 500 тысяч.

Сейчас в России работают 40 заводов, выпускающих стеклянные бутылки по заказу предприятий, производящих алкогольную продукцию. Законопроект о стеклотаре предусматривает переходный период для того, чтобы производители бутылок и алкогольной продукции успели подготовиться к новым требованиям.