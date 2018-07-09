Водку и ликёр разольют в бутылки с маркировкой 

Алкоголь крепче 28 градусов можно будет продавать исключительно в стеклянных бутылках, промаркированных специальными знаками. Стеклотару смогут приобрести только лицензированные производители. Предположительно, соответствующий законопроект на этой неделе рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Путь бутылки проследят от начала до конца
Законопроект разработан вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым, сенаторами Сергеем Рябухиным, Виталием Шубой, Андреем Кутеповым, Андреем Шевченко и депутатами Петром Пимашковым и Иваном Сухаревым. Они отмечают, что с 31 марта 2017 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка ведёт учёт оборудования для производства спирта. При этом выпуск стеклотары не контролируется, хотя она является не менее важным компонентом при выпуске алкогольной продукции. По словам главы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина, за продажу стеклотары нелегальным производителям алкоголя не предусмотрено санкций, и они могут беспрепятственно размещать заказ на производство любых объёмов бутылок.
«Вы знаете, какое количество людей гибнет в России от некачественного алкоголя, — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев (ЛДПР). — Люди стараются сэкономить деньги на покупке алкоголя, и в итоге закупают фальсификат». По его словам, законопроект позволит существенно сократить количество нелегального алкоголя на рынке. «Нужно проследить путь бутылки от начала до конца, это международный опыт, — сказал депутат. — Так легче будет контролировать качество спиртного, а нелегальных производителей легче будет отследить и наказать».
Законопроектом устанавливается, что приобрести стеклотару могут только лицензированные производители. Заводы должны будут маркировать бутылки для розлива крепкого алкоголя двумя знаками. Первый знак будет идентифицировать стекольный завод, а второй — в виде буквы «А» в окружности — станет универсальной маркировкой о том, что бутылка предназначена для алкогольной продукции крепостью более 28 градусов.
Нужно проследить путь бутылки от начала до конца, это международный опыт.
Стеклотара без маркировки будет изыматься из оборота, как и та, которая поставляется на предприятия, не имеющие лицензии. Повторное использование стеклотары также запретят. Если же алкоголь выпущен до вступления законопроекта в силу, то его можно будет продавать без специальных знаков.
Пластиковые бутылки — только на экспорт
Кроме того, законопроект запрещает выпускать крепкий алкоголь в пластиковой таре. «Чтобы исключить, что в обход закона продукция будет производиться и реализовываться в каких-то иных ёмкостях, запрещается также продажа в полимерной упаковке», — пояснил зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Виталий Шуба. Исключение составит спиртное, которое производится на экспорт.
На рассмотрении Госдумы также находится законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушения в этой сфере. Если документ примут, за продажу водки в пластике должностные лица заплатят штраф от 100 до 200 тысяч рублей, юрлица — от 300 до 500 тысяч.
Сейчас в России работают 40 заводов, выпускающих стеклянные бутылки по заказу предприятий, производящих алкогольную продукцию. Законопроект о стеклотаре предусматривает переходный период для того, чтобы производители бутылок и алкогольной продукции успели подготовиться к новым требованиям.
Какие алкогольные напитки предпочитают россияне? (По данным Росстата) Крепкий алкоголь 54,5% Пиво 32% Вино 13,5%