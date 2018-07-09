Джастин Бибер и Хейли Болдуин помолвлены

Казалось бы, еще не так давно мы обсуждали воссоединение Джастина Бибера с Селеной Гомес (и их очередной последующий разрыв) — и вот теперь певец уже помолвлен с другой. Издание E! News подтвердило, что на минувших выходных Джастин сделал предложение модели Хейли Болдуин , с которой в последние несколько недель практически не расстается.

24-летний Джастин и 21-летняя Хейли, дочь актера Стивена Болдуина , обручились в минувшую субботу, улетев из Нью-Йорка отдыхать в Бейкерс-Бэй. О кольце Бибер позаботился заранее, заказав его у ювелиров в Нью-Йорке.

«Решение было спонтанным, но Джастин всегда знал, что у него с Хейли особая связь», добавляет источник E! News.

Джастин и Хейли начали встречаться три года назад, и с тех пор то расставались, то вновь сходились (прямо как Джастин и Селена). В итоге несколько недель назад, после того, как Бибер расстался с Гомес, его вновь начали все чаще видеть в обществе Хейли — пара не скрывала нежных чувств и даже не пыталась прятаться от папарацци. «С тех пор, как они воссоединились, они прямо-таки неразлучны, и Джастин знает, что не может жить без Хейли», говорит источник. «О браке они уже говорили раньше, но Хейли даже не думала, что это произойдет так скоро».

Официально, конечно, никто ничего не подтверждает, но родители пары, пусть и косвенно, уже отреагировали на помолвку в соцсетях (отец Хейли, например, в воскресенье процитировал Библию, подписав цитату хэштэгом «благословление» (#blessed)).

попкорнnews