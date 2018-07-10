Джастин Бибер подтвердил, что помолвлен с племянницей Алека Болдуина

Певец написал, что «новости распространяются быстро», и уточнил, что он и Болдуин «были помолвлены в седьмой день седьмого месяца». Как отметил исполнитель, «семь — это число духовного совершенства, это правда — поищите в Google ». Бибер добавил, что рассчитывает на «стабильный и здоровый брак» в будущем.

В воскресенье о том, что Бибер сделал предложение Болдуин, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. По его данным, певец сделал предложение на одном из курортов на Багамских островах. По данным портала, Бибер и Болдуин до помолвки встречались всего лишь около месяца. До этого они были знакомы, но певец на протяжении многих лет встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес, с которой он окончательно расстался весной нынешнего года.

Канадский исполнитель получил мировую известность в 2008 году в возрасте 14 лет, когда его мать начала загружать в сеть видеоролики с песнями сына. К настоящему времени продано более 100 млн копий пластинок Бибера. Он является обладателем многих престижных премий, в том числе Grammy.