Памяти Людмилы Валентиновны Степановой 

Вчера днём в Пскове простились с Людмилой Валентиновной Степановой, многолетним директором Псковского хосписа. Она проводила дни и годы рядом с людьми, уходящими из жизни от неизлечимой мучительной болезни, и эта болезнь, в нарушение всех правил справедливости, пришла к ней.25 лет назад первый Устав псковского хосписа, тогда ещё общественной организации, писала Светлана Горбань, юрист Центра социального проектирования «Возрождение» — колыбели десятков псковских неправительственных организаций, она стала даже одним из учредителей хосписа. Позднее государство объявило Центр иностранным агентом и уничтожило, а созданные с его участием организации продолжают жить. В 2008 году, на пятнадцатилетие хосписа, Елена Ширяева написала статью «Смерть как жизнь» — лучший материал из всех написанных о псковском хосписе. В 2009 году над хосписом нависла угроза уничтожения, и, как ни дико это звучит, она исходила от его тогдашнего учредителя — администрации города, в которой произошли необратимые моральные онкологические изменения. Спасти хоспис удалось чудом, сделав план его уничтожения публичным — в «Псковской губернии» 8 июля 2009 года (ровно девять лет назад) вышла статья «Раковые клетки». Скандал сохранил псковскому хоспису жизнь, его отобрали у города и передали в областное ведение. Мне приходилось устраивать людей в псковский хоспис — стариков, ветеранов новых войн, родных друзей. И это было всегда — спасительное событие. Хоспис позволял мучающимся людям уйти из жизни достойно, в кругу добрых, внимательных и терпеливых людей. Людмила Степанова. Фото: Лев Шлосберг. Храм Михаила и Гавриила Архангелов был полон людьми, от алтаря до придела. Людмила Валентиновна собрала нас в свой последний час. Отец Георгий сказал в проповеди, что день ухода человека из жизни — это второй его день рождения, который родные и близкие ушедшего встречают со слезами, но в этот день тело человека уходит в землю, а душа его — в вечность, и это — большая радость. Там, в этой радостной вечности, Людмилу Валентиновну Степанову встретили сегодня тысячи человеческих душ, рядом с которыми она была в самые тяжелые дни их земной жизни. Людмила Валентиновна теперь тоже обрела жизнь вечную, в которой будет опорой всем тем, кому она протянула руку сострадания и помощи в последний час. Вечная память.