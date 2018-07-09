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Панина объяснила, кого считает «ваткой»
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Панина объяснила, кого считает «ваткой» 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Галина Панина, отстраненная от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен» после публикации поста про «ватку», пояснила свои прошлые заявления.
«Я уже говорила, но скажу еще раз. «Вата» — это обозначение людей, которые используют ура-патриотические, ультра-патриотические настроения в экстремистских целях и для слива своих негативных эмоций. Люди почему-то приняли это слово на свой счет, хотя это было личное оскорбление конкретно тех, кто вдруг начал оскорблять меня», — цитирует «Би-би-си» Панину.
По ее словам, эти люди «еще больше эскалировали конфликт», а также «призывали к насилию». При этом Панина отметила, что отвечает «ватникам», которые пытаются с ней пообщаться в соцсетях.
«Теперь, когда мне пишут «привет, я ватка, давай пообщаемся», с более-менее адекватными я общаюсь, мне же надо понимать, что вообще происходит. Я спрашиваю: вы призываете к насилию надо мной? Нет. Вы экстремист? Нет. Ну тогда какая вы «ватка», вы гражданин России, как и я», — сказала она.
Панина также объяснила, почему писала обращения с извинениями. «Если честно, еще мне нужно было развязать себе руки и говорить то, что я считаю нужным, чтобы случайно не задеть при этом репутацию компании. Все, что нужно я написала — все эти извинительные посты непонятно за что, я написала их, чтобы спасти репутацию компании», — отметила экс-сотрудница «Леруа Мерлен».
Она добавила, что близкие поддерживают ее в ситуации со скандалом. «Родные не спят из-за того, что переживают, а я сплю как младенец», — сообщила Панина.
Также Панина рассказала, что ей поступают «страшные» угрозы, в числе которых угрозы членовредительства и сексуального насилия. «Все это очень некрасиво, тем более я частично выкладывала их в Facebook. Если честно, самое страшное я стараюсь не выкладывать, меня все-таки читают родители и дочь. У меня сейчас самая большая задача — это как-то их успокоить, но при этом не потерять своих убеждений, это очень тонкий момент», — отметила она.
Скандал вокруг Паниной начался после того, как она опубликовала в соцсетях фейковое сообщение о якобы поджоге девушки российскими фанатами в Ново-Переделкино и похвалилась «вскрыванием ватки» с помощью фейков.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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