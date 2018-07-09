Панина объяснила, кого считает «ваткой»

Галина Панина , отстраненная от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен» после публикации поста про «ватку», пояснила свои прошлые заявления.

«Я уже говорила, но скажу еще раз. «Вата» — это обозначение людей, которые используют ура-патриотические, ультра-патриотические настроения в экстремистских целях и для слива своих негативных эмоций. Люди почему-то приняли это слово на свой счет, хотя это было личное оскорбление конкретно тех, кто вдруг начал оскорблять меня», — цитирует «Би-би-си» Панину.

По ее словам, эти люди «еще больше эскалировали конфликт», а также «призывали к насилию». При этом Панина отметила, что отвечает «ватникам», которые пытаются с ней пообщаться в соцсетях.

«Теперь, когда мне пишут «привет, я ватка, давай пообщаемся», с более-менее адекватными я общаюсь, мне же надо понимать, что вообще происходит. Я спрашиваю: вы призываете к насилию надо мной? Нет. Вы экстремист? Нет. Ну тогда какая вы «ватка», вы гражданин России, как и я», — сказала она.

Панина также объяснила, почему писала обращения с извинениями. «Если честно, еще мне нужно было развязать себе руки и говорить то, что я считаю нужным, чтобы случайно не задеть при этом репутацию компании. Все, что нужно я написала — все эти извинительные посты непонятно за что, я написала их, чтобы спасти репутацию компании», — отметила экс-сотрудница «Леруа Мерлен».

Она добавила, что близкие поддерживают ее в ситуации со скандалом. «Родные не спят из-за того, что переживают, а я сплю как младенец», — сообщила Панина.

Также Панина рассказала, что ей поступают «страшные» угрозы, в числе которых угрозы членовредительства и сексуального насилия. «Все это очень некрасиво, тем более я частично выкладывала их в Facebook. Если честно, самое страшное я стараюсь не выкладывать, меня все-таки читают родители и дочь. У меня сейчас самая большая задача — это как-то их успокоить, но при этом не потерять своих убеждений, это очень тонкий момент», — отметила она.

Скандал вокруг Паниной начался после того, как она опубликовала в соцсетях фейковое сообщение о якобы поджоге девушки российскими фанатами в Ново-Переделкино и похвалилась «вскрыванием ватки» с помощью фейков.