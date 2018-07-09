Было — стало: как Александр Панайотов из круглощекого увальня стал роковым красавчиком и мечтой фанаток

Неделю назад поп-исполнителю Александру Панайотову исполнилось 34 года. К этому весьма юному по звездным меркам возрасту он успел стать большой звездой — но путь к славе был непрост.

Уроженцу Украины Панайотову не было и десяти лет, когда он запел. Конкурсы, фестивале — и вот в 2002 году он впервые громко заявил о себе, поучаствовав на канале «Россия» в шоу «Стань-звездой» и дойдя до финала. Тогда Александр, кстати, весил 106 килограммов, и ему пришлось плотно поработать над собой, чтобы перестать казаться потенциальным поклонницам увальнем. К 2003 году Александр Панайотов стал звездой шоу «Народный артист» и уже выглядел совершенно иначе, однако с лишним весом борьбу продолжал долго, и только в последние годы стал тем сексуальным красавчиком, которого мы все знаем.

Одной из самых важных побед для Панайотова после его трансформации стал выход в финал пятого сезона «Голоса» в 2016 году, после чего Панайотов из категории милых мальчиков окончательно перешел в строй роковых соблазнителей: резкая челка, смелый взгляд и великолепный голос.

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Фото:Instagram