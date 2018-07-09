Плов ко столу, петух к женитьбе — Сабантуй отпраздновали в Хабаровске

Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй прошел на набережной Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гости боролись за звание главного батыра, наслаждались колоритными выступлениями, принимали участие в татарских конкурсах, а также дегустировали плов.

Традиционно Сабантуем называют гуляния, посвященные окончанию весенних полевых работ.

— В этот день мы славим труд земледельцев, заложивших основы урожая, — говорилось в поздравительном послании президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

В качестве гастрономического подарка гостям праздника было приготовлено 1001 порций плова. Шеф-повар праздника Андрей Тухтаров, отказался выдавать секреты приготовления блюда, однако рассказал, почему в домашних условиях такого вкуса добиться сложно.

— Сегодня мы приготовили около полтонны плова. Начали работу в 10 утра. Большой объем ингредиентов, в частности большое количество мяса, обеспечивает сочный навар. Это придает блюду неповторимый насыщенный вкус, — объяснил повар.

Традицией отмечать Сабантуй стали конкурсы. Красавицы демонстрировали умение ходить с корзиной фруктов на голове, а также умение быстро собирать хороводы.

— Раньше в деревнях развлечений было не много. Молодёжь собиралась в полях, проводила между собой подобные конкурсы: носила на калфаке, головном уборе, фрукты, играла в «су ага», то есть ручеек, устраивала бои подушками, — поделилась гостья праздника и участница печенного коллектива «Сандрач» («Соловей») Райля Шайдулина. — Татары веселый народ, где они, там бьет ключом жизнь.

Еще одна традиция праздника — отпускать петуха, который предсказывает скорую свадьбу поймавшим его.

Привлекла внимание гостей и национальной татарской игра корэш, в которой за звание победителя — батыра состязались сорок бойцов.

— Правила следующие: два соперника, взявшись за пояса, стараются броском положить соперника на лопатки. Для силовых приемов используются только руки, — рассказал судья состязаний Павел Глухоедов. — В Хабаровске борьбой занимается в основном татарская диаспора, но на состязаниях участвуют борцы разных стилей, например, вольного или греко-римского, также самбисты и дзюдоисты.

Участвовали игроки различных возрастов, начиная с 9 лет. Заметим, что борьба в этом году выдалась действительно геройской. Участникам приходилось состязаться на раскаленном от солнца ковре.

Среди победителей в трех категориях выявился абсолютный чемпион. Батыру достался ценный и тяжелый трофей — баран.

— Я занимаюсь с детства греко-римской борьбой, в которой есть похожие элементы. Специфика корэш состоит в том, чтобы сосредоточить все усилия на броске, не заостряя отдельного внимания на технических элементах, — рассказал победитель Константин Ефимов

К подаренному барану чемпион отнесся по-доброму — отпоил водой и пообещал сохранить животному жизнь.