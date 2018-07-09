Как рекламировали алкоголь в СССР

То, что в СССР была реклама, — это бесспорный факт. В большинстве случаев она была малоэффективной (а зачастую и бесполезной) и носила скорее ознакомительный характер. Но очень интересна ситуация с продуктом, который особо в рекламе и не нуждался, — алкоголем. Тем не менее и его реклама тоже была. Владимир Дубогрей ака dubikvit вспоминает, как именно в Стране Советов рекламировали алкогольную продукцию.

В первую очередь рекламировали продукцию различных винодельческих хозяйств. Вот взгляните, какой замечательный проспект «Массандры» со стихами «нашего всего».

Ну и сама продукция.

В этом отношении очень интересно полистать Каталог ликеро-водочных изделий 1957 года, в котором представлено около 100 наименований алкогольных напитков.

Сначала вина.

Здесь коньяки.

Бальзамы и ликеры.

Отдельная тема — реклама водки. Она была ориентирована исключительно на западного потребителя — нашим гражданам ее рекламировать особо не надо было. Особенно если учесть, что в магазинах была в основном «Русская» и «Пшеничная». Хотя тут память автора может и подводить, так как во времена СССР его интересовали другие напитки, в которых алкоголя не было совсем.

Кстати, вернемся к заглавному снимку — он этого достоин.

Оказывается, был еще другой кадр, с более веселыми лицами.