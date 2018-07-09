Как идет капитальный ремонт домов в Новосибирской области

Ровесников дома №17 на улице Ленина уже, к сожалению, не осталось. Поэтому год постройки жители точно назвать не могут — то ли 1924, то ли 1927. Еще несколько лет назад подвалы затапливало, а в квартирах последнего этажа стояли тазики.

Дому 90 лет. Кирпичная кладка неплохая, однако внешний вид оставляет желать лучшего. Три года капитального ремонта, и дом преображается на глазах. Цвет фасада жители подбирали сами.

Три года назад отремонтировали водоснабжение, в 2016 заменили крышу и электрику. В этом году дело дошло до фасада.

«По поводу фасада все пока без каких-либо нареканий, убирают все лишнее, делают дополнительные работы», — рассказал старший по дому №17 на ул. Ленина Владимир Климов.

К фасаду жители подошли основательно — решили раскрасить участок стены всеми цветами радуги. Потом обсудили на общем собрании, согласовали необычный рисунок с коммерсантами, арендующими помещения на первом этаже.

«Обсудили цвета, декоративное покрытие — всем нравится. Даже у пешеходов мнение спрашивали — негатива вообще не было», — говорит руководитель компании «Ярус» Игорь Бачевский.

Однако в целом, говорят специалисты, сложности есть. По статистике, каждый пятый из жителей домов программы капремонта отказывается платить свою часть взносов. Очень проблемно идет согласование ремонта фасадов домов — объектов культурного наследия. Свою сюрпризы преподносит погода.

«В запланированные регламентные сроки вписываемся. До 1 декабря 2018 года весь объем строительно-монтажных работ должен быть завершен, мы уверены, что все будет сделано по плану», — заверила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

В этом году в программе капремонта Новосибирской области — 760 домов на общую сумму около двух миллиардов рублей. К началу второго месяца лета почти половина из запланированных работ уже сделана.