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Как идет капитальный ремонт домов в Новосибирской области
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Как идет капитальный ремонт домов в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ровесников дома №17 на улице Ленина уже, к сожалению, не осталось. Поэтому год постройки жители точно назвать не могут — то ли 1924, то ли 1927. Еще несколько лет назад подвалы затапливало, а в квартирах последнего этажа стояли тазики.
Дому 90 лет. Кирпичная кладка неплохая, однако внешний вид оставляет желать лучшего. Три года капитального ремонта, и дом преображается на глазах. Цвет фасада жители подбирали сами.
Три года назад отремонтировали водоснабжение, в 2016 заменили крышу и электрику. В этом году дело дошло до фасада.
«По поводу фасада все пока без каких-либо нареканий, убирают все лишнее, делают дополнительные работы», — рассказал старший по дому №17 на ул. Ленина Владимир Климов.
К фасаду жители подошли основательно — решили раскрасить участок стены всеми цветами радуги. Потом обсудили на общем собрании, согласовали необычный рисунок с коммерсантами, арендующими помещения на первом этаже.
«Обсудили цвета, декоративное покрытие — всем нравится. Даже у пешеходов мнение спрашивали — негатива вообще не было», — говорит руководитель компании «Ярус» Игорь Бачевский.
Однако в целом, говорят специалисты, сложности есть. По статистике, каждый пятый из жителей домов программы капремонта отказывается платить свою часть взносов. Очень проблемно идет согласование ремонта фасадов домов — объектов культурного наследия. Свою сюрпризы преподносит погода.
«В запланированные регламентные сроки вписываемся. До 1 декабря 2018 года весь объем строительно-монтажных работ должен быть завершен, мы уверены, что все будет сделано по плану», — заверила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.
В этом году в программе капремонта Новосибирской области — 760 домов на общую сумму около двух миллиардов рублей. К началу второго месяца лета почти половина из запланированных работ уже сделана.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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