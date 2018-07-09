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Женские крики стали приманкой для чудовища
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Женские крики стали приманкой для чудовища 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
В тихих заводях Амазонки путешественникам, плывущим на утлой рыбачьей лодке, удалось встретиться с гигантской анакондой. И несмотря на то, что женские крики за кадром наводят страх и панику, один из рыбаков ни капли не испугался и даже решил вытянуть чудовище из реки за хвост.
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На сегодняшний день самая большая известная гигантская анаконда имеет длину около девяти метров и весит около 130 килограммов, она находится в Нью-йоркском зоологическом обществе.
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Кстати, анаконда ведет почти полностью водный образ жизни и держится в тихих рукавах рек, заводях и озерках бассейна Амазонки и Ориноко. У взрослой анаконды в природе практически нет врагов.
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Отметим, видео попало в Сеть еще три года назад, но за это время распространялось по разным каналам в YouTube, и продолжает набирать миллионные просмотры по сей день.
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