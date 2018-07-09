Аквапарк, цирк, дельфины и новый рекорд: Яровое вновь удивит своих гостей

В самом разгаре сезона отпусков Яровое притягивает своих гостей комфортабельными песчаными пляжами, аквапарком под открытым небом, дельфинарием, ежедневными тусовками и концертами звёзд! Причём, если в Барнауле и Новосибирске небо закрыло тучами и идёт дождь, то на Яровом светит солнце.

Новостью этого лета стали гастроли звезд российского цирка с уникальными номерами с дрессированными экзотическими животными: крокодилами, питонами, обезьянами и самыми редкими и грациозными кошками — леопардами! Увидеть такое представление своими глазами — это значит получить впечатления на всю жизнь. Поэтому для своих маленьких посетителей «Причал» объявляет беспрецедентную акцию: билеты в цирк всем детям Алтайского края бесплатно!

До 11 августа любой ребенок из любого города или села Алтайского края может посетить яркое и волшебное действо абсолютно бесплатно! Все подробности и расписание представлений на сайте www.moreyarovoe.ru. По коллективным заявкам возможно бронирование билетов по телефону 8 800 700 4930. Также действует специальное предложение — для организованных групп из районов и городов края артисты цирка готовы запланировать цирковое представление в удобный для вас день!

А 21 июля Яровое приглашает всех стать частью грандиозного флеш-моба и установить новый рекорд по лежанию «звездочкой» на воде озера Большое Яровое. Все самые яркие герои любимых команд КВН «Плохая компания», «Город Пятигорск», «Пирамида», «Триод и Диод», «Дежа Вю» и «Сборная Камызякского края по КВН» будут вместе с вами вершить одно из главных событий этого лета.

А вы готовы заплыть вместе со звездами юмора? Тогда встречаемся в июле в Яровом и ставим новый Рекорд!

Вечером всех ждет эксклюзивный выпуск юмористического шоу «Однажды в России»!

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