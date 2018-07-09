Сергей Губанов: С бывшей супругой созваниваемся каждый день

Актер Сергей Губанов рассказал о съемках в новом сериале и о том, какими успехами в разных областях радуют его дочери.

Звезда сериалов «Доктор Рихтер», «УГРО. Простые парни» и «Высокие ставки» Сергей Губанов завел романтические отношения с актрисой Анастасией Веденской, которая многие годы была супругой актера Владимира Епифанцева . Правда, произошло это на съемках продолжения уже полюбившегося многим сериала «Рая знает-2» по заказу ВГТРК для канала Россия. В жизни же у актера совсем другая ситуация на личном фронте. Об этом Сергей и рассказал нашим корреспондентам.

— Наш сериал — это история о провинциальном городке Зареченске, где главная героиня Рая работает парикмахером, — рассказывает 41-летний любимец публики. — Она — дочь очень хорошего следователя, который покинул этот мир, а она, будучи ребенком, у него многому нахваталась. А мой персонаж — Костюков, который переводом из Москвы является в Зареченск и работает участковым. И так как Раиса не успела приватизировать квартиру, моего персонажа подселяют к ней в комнату. И дальше у них начинаются отношения и совместные расследования. Это романтический детектив.

— Как вам работается с Анастасией и какие отношения у вас за пределами съемочной площадки?

— Нам очень здорово работается вместе. Правда, съемки даются очень тяжело, ведь до этого проекта ни я, ни Настя не снимались в комедиях. А за пределами площадки у нас каждый день происходят какие-то смешные ситуации. Бывает такое, что репетируешь-репетируешь, снимаешься. А потом из образа выйти просто не можешь. И вот бывает такое, что идем вместе с Настей после съемок, она как скажет что-нибудь в образе Раисы, а я ей отвечу как Костюков. Вот так три месяца мы уже снимаемся и смеемся.

— И сколько еще продлятся съемки?

— До декабря.

— То есть отпуска этим летом у вас не предвидится?

— Да что вы! Какой отпуск? Он будет только в январе. Единственное, я скоро полечу на чемпионат Европы по гребле, в котором будет участвовать моя средняя дочь Ангелина. Она у меня стала чемпионкой России, поэтому ее туда отправили. Так что мой отдых продлится только два дня, когда я ее буду поддерживать в финале соревнований.

Сергей Губанов много лет был женат на своей подруге детства Ларисе. Но в прошлом году пара оформила развод. Однако это не мешает бывшим супругам поддерживать хорошие отношения, а также воспитывать и радоваться успехам своих трех дочерей — 21-летней Карины, 16-летней Ангелины и 4-летней Екатерины.

С бывшей женой Ларисой

— То, что средняя дочь решила стать спортсменкой — ваше влияние?

— Да нет. Она была очень талантливой с детства, у нее хорошо шла художка, а также бальные танцы. И вот однажды в 12 лет ребенок приходит из школы и говорит: «Всё, хочу грести на лодке!» Жена в шоке, а я говорю: «Ну а что, хочет ребенок — пусть пробует!» Вот она попробовала и за четыре года стала чемпионкой.

— Старшая дочь чем занимается?

— Она пошла по моим стопам, в этом году закончила театральный институт с красным дипломом. Служит в театре, снимается в различных проектах, преподает актерское мастерство в детской студии. В общем, уследить за ней невозможно, она сейчас просто нарасхват.

— А младшая чем радует?

— Ой, она у нас очень сообразительная девочка, радует своим жизнелюбием. У нее есть одна особенность (с рождения у малышки отсутствуют пальчики на одной ручке. — Ред.). Но мы нашли компанию, которая занимается производством протезов детских кистей, она находится у нас в Сколково. В августе мы займемся этим. Так что все хорошо. А вообще дочь у нас не комплексует по этому поводу, а мы тем более. Она у нас большая жизнелюбка и очень добрая девочка! Кстати, у кого отпуск этим летом состоялся, так это у нее. Тур у нее начался со Ставрополя, где живет бабушка — мама Ларисы, а потом она перекочевала плавно под Воронеж, в деревню Колено, к моим родителям. Так что у нее все хорошо: ягоды, пруды, собаки, кошки — все ей на радость! Настоящее детство!

— С бывшей супругой вы часто общаетесь?

— У нас прекрасные отношения, созваниваемся каждый день!

— Как ваши дела сейчас обстоят на личном фронте? Ваше сердце свободно?

— Вы знаете, у меня столько работы: съемки в проектах, развитие бизнеса (Сергей производит парфюм совместно со звездами шоубизнеса. — Ред.). Так что в этом плане пока нужно остановиться и сделать глубокий вдох. Сейчас много времени детям уделяю. Со старшей вот думаем поставить совместный спектакль. Поэтому ничего другого пока не хочется. Я живу свободно, ни о чем не задумываюсь и наслаждаюсь каждым моментом!