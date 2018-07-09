Палисадник — визитная карточка частного дома

Роль палисадника в зеленых владениях трудно переоценить. Как верный привратник, он встречает гостей на пороге. Именно от него зависит первое впечатление о вашем участке, а стало быть, и о вас. Уделите особое внимание оформлению этого уголка!

Роза 'Rosarium Uetersen', растущая у входной двери в дом, пленяет крупными густомахровыми цветками темно-розовой окраски. Беседу тет-а-тет с королевой цветов ведет картофельное дерево (Solanum rantonnettii) в горшке, усыпанное многочисленными фиолетово-синими цветками-звездами

К этому пятачку перед домом всегда предъявляют особые требования: он должен выражать вкусы и предпочтения хозяев, быть красивым круглый год и при этом не доставлять много хлопот. Как же все это реализовать? Прежде всего, учтите, что палисадник и дом стилистически должны смотреться как единое целое. Например, арки с розами и яркие цветники органично дополнят здание в рустикальном стиле.

У калитки гостей встречают цветущие декоративный лук Globemaster, пупавка красильная (Anthemis tinctoria) Sauce Hollandaise, орлайя (Orlaya) и манжетка. С арки у входной двери живописно свисает плетистая роза

А вот рядом с современным хаусом более уместны элементы оформления четких геометрических форм и декоративнолистные растения, а не красочные цветочные. «Лучше меньше, да лучше» — таким девизом следует руководствоваться при выборе основной цветовой гаммы, а также материалов для мощения стоянок, дорожек и обрамления цветников.

Округлые формы и теплые краски

Когда проходишь по гравийной дорожке, ведущей к дому, в глаза сразу бросаются эффектные шаровидные падубы (Ilex) ‘Convexa’, которые сохраняют декоративность круглый год. Для поддержания формы их нужно стричь весной накануне появления побегов и повторно в августе. У «ног» древесных красавцев высажена герань (Geranium) ‘White Ness’, которая цветет в июне, и белая наперстянка (Digitalis) ‘Alba’, расцвечивающая пространство вплоть до июля. Хеномелес (Chaenomeles) на заднем плане палисадника наряжается в цветки лососевой окраски ранней весной.

Округлые формы и теплые краски

В приподнятых цветниках с подпорными стенками из кортеновской стали возвышаются розы ‘Schneeflocke’ и распускающие цветки с июня по август травянистые многолетники — гравилат (Geum) ‘ Red Wings ’ и хризогонум (Chrysogonum). Их гармонично дополняют декоративнолистные гейхера ‘Tiramisu’ и осока раздвинутая (Carex remota). Уютную атмосферу подле броской красной скамьи справа в углу создают белая акация (Robinia) ‘Umbraculifera’ с шаровидной кроной и гортензия метельчатая. Совет: при подборе зеленых «питомцев» в первую очередь обращайте внимание на «долгоиграющие» виды с выразительной «внешностью». Так, лучше высадить в палисаднике долгоцветущую выносливую розу (например сорта ‘Schneeflocke’), чем обильно, но однократно цветущую красавицу. Среди травянистых многолетников стоит выделить эремурус и наперстянку с длинными соцветиями-свечками, хосты с листьями разнообразной окраски, а также декоративные травы, которые придают композиции легкость и воздушность. Весной цветники можно дополнить яркими луковичными растениями. Не стоит отказывать в «прописке» кустарникам и деревьям. В тесноте, да не в обиде! В дружную компанию отлично впишутся дерен цветущий, чубушник венечный или клен платановидный ‘Globosum с шаровидной кроной. У самой двери в дом можно поставить контейнеры с летниками — они послужат дополнительными яркими акцентами. Слева: Горшки у входной двери невольно притягивают взгляд. В них (на фото) растут декоративнолистные травянистые многолетники: хосты ‘Sun Power’ с желтыми листьями, пестролистные ‘Fortunei Aureomarginata’ и ‘Francee’, щитовник родственный и гейхера ‘Red Fury’. Справа: С первого взгляда совершенством форм пленяют два деревца клена платановидных (Acer platanoides) ‘Globosum’ с шаровидными кронами, компания самшитов такой же формы и аккуратно подстриженная низкая живая изгородь, которая тянется вдоль выложенной полукругом дорожки.

Слева: хосты, щитовник и гейхера. Справа: клены платановидные и самшиты

Кованый забор выглядит очень эффектно и придает палисаднику романтичный вид. Цвет и дизайн такого ограждения могут быть самыми разными, главное, чтобы элемент вписывался в общий стиль сада.

Кованый забор выглядит очень эффектно и придает палисаднику романтичный вид. Цвет и дизайн такого ограждения могут быть самыми разными, главное, чтобы элемент вписывался в общий стиль сада

Дорожка к дому должна быть прямой и такой ширины, чтобы на ней могли свободно разойтись два человека. В качестве покрытия подойдет брусчатка, клинкер, гравий или бетонные плиты. Если вы поставили по соседству мусорные баки, их можно спрятать за живописным кустарником или красивой ширмой. Живая изгородь или заборчик из дерева (или металла) должны быть невысокими, чтобы ничто не мешало любоваться цветниками. Слева: Дорожка, выложенная поочередно из гравия и прямоугольных плит из натурального камня, выглядит как произведение искусства и при этом выигрышно оттеняет белоцветковый дерен коуза (Cornus kousa) ‘Venus’.

Слева: дорожка из гравия и натурального камня. Справа: дорожка из булыжника, обрамленная живой изгородью из самшита

Справа: Рустикальным шармом чарует вымощенная булыжниками дорожка, обрамленная низкой живой изгородью из самшита. В цветнике территорию делят сформированные в виде шаров самшиты и травянистые многолетники — герань и вербейник ландышевый.

Цветочные «ленты» вдоль дорожки

Палисадники нередко расположены с теневой стороны дома, но это вовсе не означает, что придется отказываться от цветочных растений. В нашем проекте весной гостей приветствует чубушник венечный (Philadelphus coronarius). Чтобы в полной мере насладиться ароматом его цветков, достаточно присесть на синюю скамью. Отсюда можно полюбоваться панорамой всего палисадника.

Цветочные ленты вдоль дорожки

Дорожка выложена с небольшим смещением, ступенчато, квадратами из серых плит, которые разбавляют полоски из темной брусчатки. Последние уходят в посадки справа и слева вдоль дорожки. Вдоль этих темных полосок в узких цветниках красуются хосты (Hosta), тиарелла (Tiarella), дицентра (Dicentra) ‘Alba’ и аконит (Aconitum). Территорию между посадками занимает зимнезеленый копытень (Asarum) и эффектно контрастирующие с ним две группы из вейника изменчивого (Calamagrostis varia) и декоративных шаров. Фото: архив журнала «Mein schöner Garten». Рисунок: Sabine Dubb.