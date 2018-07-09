В выходные в НСО опрокидывались лодки с людьми

В субботу ранним утром на Новосибирском водохранилище неожиданно опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины оказались в воде в одежде, которая сковывала движение. Напомним, что температура воды в водохранилище сейчас около 21 градуса. Даже при умении плавать, продержаться можно не слишком долго.

Но спасатели оперативно отреагировали, направив к месту происшествия отряды муниципальной аварийно-спасательной службы и Бердского поисково-спасательного отряда. Через час всех рыбаков подняли из воды и доставили на берег.

В субботу днем во время патрулирования водохранилища сотрудники ГИМС Ордынского инспекторского участка обнаружили заглохший катамаран с людьми. Оказалось, что катамаран поломался, а его пассажиры не решались плыть — до берега было далеко. Катамаран с пассажирами спасатели отбуксировали на базу отдыха «Обские зори».

Уже вечером на реке Обь опрокинулась резиновая лодка с мужчиной. Спасатели успели во время прибыть и доставить пострадавшего на берег.