В Обском море перевернулась лодка: пятерых пассажиров спасли очевидцы

Днём 8 июля в Обском море недалеко от посёлка Тула области перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл около 15:00.

«Это произошло в Искитимском районе в лодке находилось пять человек: трое мужчин и две женщины. В результате лодка затонула и люди оказались в воде. К ним на помощь отправились спасатели. Людей спасло то, что они все были в спасательных жилетах и смогли продержаться. Первыми к ним на помощь пришли местные жители на моторной лодке: они достали их из воды и доставили на берег», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, все пассажиры перевернувшейся лодки были в удовлетворительном состоянии и в помощи врачей не нуждались.

«Люди спасли их и разъехались. Никаких своих координат не оставили», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.

На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз: в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.