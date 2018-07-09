«Леди Евразия-2018» стала представительница Новосибирска

«Мама из Новосибирска Валентина Сапон заняла первое место во Всероссийском конкурсе „Леди Евразия-2018“. Второе место завоевала мамочка из Бийска Екатерина Лазарева , третье — представительница Смоленска Марина Тарасова, — сообщила VN.ru учредитель проектов „Леди Евразия“, „Достояние Сибири“ и „Королевские игры“ Наталья Макаренко . — Гран-при конкурса и титул „Достояние Евразии“ получила москвичка, мама троих детей Кристина Зинович».

По словам Натальи Макаренко, в конкурсе красоты среди мам приняли участие 12 женщин из 12 городов России, в том числе Бердска, Уфы и Улан-Удэ. «Валентина Сапон, занявшая первое место, по удивительному стечению обстоятельств победила в этом сезоне реалити-шоу „Королевские игры“ и получила путевку на „Леди Евразия“. Не знаю чем это объяснить, но, видимо, участие в реалити-шоу является хорошей школой и проводником для дальнейшего развития и побед», — добавила Наталья Макаренко.

Известно, что «Леди Евразия-2018» 31 год. Она замужем, мама трехлетней дочери Ангелины. У Валентины два высших образования — экономическое и юридическое, но сейчас она в декрете и полностью посвятила себя семье. «Очень давно хотела принять участие у конкурсе красоты, но только сейчас победила страх и решилась. Для меня это волнительное событие, ведь опыта модельной карьеры не имею».