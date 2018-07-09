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Доставайте лодки: в Ярославле на тротуаре образовался водопад
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Доставайте лодки: в Ярославле на тротуаре образовался водопад 

76.ru 30 минут назад
Фото: 76.ru
Похоже, что хвалёные властями ливнёвки всё же недостаточно хорошо справляются с летними дождями в Ярославле. После каждого ливня город топит, причём значительно.
Настоящий водопад на тротуаре
Накануне выходных поплыла улица Рыкачёва, где машины глохли, хлебнув воды. В эти выходные снова тонул Красноперекопский район. Ярославцы увидели настоящий водопад на улице Ньютона. Вода стекала с газона мощным потоком на тротуар.
— Гребцы-гондольеры, общий сбор! — шутит Денис Исаков в группе «Подслушано в Ярославле».
— Водопад, мило, — написал Антон Солнышков.
Улицу Ньютона затопило
Ярославцев, похоже, уже ничем не удивишь. Ведь в воскресенье над городом начал зарождаться торнадо, где уж тут удивляться затопленным тротуарам.
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