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Задолжал 150 тысяч и скрылся: в Башкирии ищут злостного должника-алиментщица
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Задолжал 150 тысяч и скрылся: в Башкирии ищут злостного должника-алиментщица 

ufa1.ru 16 минут назад
Фото: ufa1.ru
Судебные приставы Башкирии разыскивают Тимура Халикова накопившего долг по алиментам свыше 150 000 рублей. Мужчина решил, раз он расстался с супругой, то и переводить деньги на воспитание дочери он не должен.
Судебные приставы ищут должника-алиментщика
— По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным, — рассказали в ведомстве. Судебные приставы Башкирии обращаются к жителям Башкирии, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347) 273-56-40.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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