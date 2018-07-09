Задолжал 150 тысяч и скрылся: в Башкирии ищут злостного должника-алиментщица

Судебные приставы Башкирии разыскивают Тимура Халикова накопившего долг по алиментам свыше 150 000 рублей. Мужчина решил, раз он расстался с супругой, то и переводить деньги на воспитание дочери он не должен.

Судебные приставы ищут должника-алиментщика

— По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным, — рассказали в ведомстве. Судебные приставы Башкирии обращаются к жителям Башкирии, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347) 273-56-40.