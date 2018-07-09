Невестки Станислава Говорухина борются за многомиллионное наследство с его вдовой

Станислав Говорухин скончался 13 июня в возрасте 82 лет. Последние дни жизни режиссер провел в санатории в Барвихе, где лечился. По словам его друзей, медики диагностировали у Говорухина рак легкого и даже операция в Израиле не улучшила ситуацию. Все это время рядом с ним находилась его вторая жена Галина Борисовна, с которой он прожил в браке 52 года. От первых отношений с актрисой Юноной Каревой у него был сын Сергей, который скончался семь лет назад. Мужчина успел несколько раз женится и развестись.

Недавно знакомая из окружения Говорухина рассказала, что вторая жена Сергея Инна и третья Вера имеют свою точку зрения на то, от чего умер режиссер. По их мнению, когда метр почувствовал себя хуже его отправили лечиться не туда. Якобы невестки предлагали направить его к лучшим врачам, а Галина Борисовна предпочла отвезти его в Израиль, где больше практикуется нетрадиционная медицина. Инна и Вера считают, что если бы режиссера прооперировали в лучшей клинике, то он мог бы быть жив. Подруга одной из невесток поведала, что девушки сплотились, и обвиняют вдову метра только, чтобы завладеть многомиллионным наследством Станислава Сергеевича. При этом несколько лет назад режиссер подарил сыну Инны квартиру в столице за 11 миллионов рублей, да и у Вера с детьми не осталась без ничего. Примечательно, что раньше невестки не общались друг с другом.