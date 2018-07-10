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Родственники Станислава Говорухина делят наследство
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Родственники Станислава Говорухина делят наследство 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вдова Галина Борисовна столкнулась с негативом со стороны родственниц, которые претендуют на имущество Станислава Говорухина.
Режиссер Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня. У него осталось многомиллионное наследство, которое будут делить его невестки и вдова. Сын режиссера Сергей скоропостижно скончался в 2011 году от инсульта. Актер был женат два раза. Его супруги Инна и Вера, которые ранее не общались, начали думать о том, как поделить имущество Станислава Сергеевича. Их оппонентом в битве за наследство выступает вторая жена постановщика, Галина Борисовна.
Известно, что режиссер владел четырехкомнатной квартирой на Трехгорном Валу в Москве. Ее стоимость оценивалась в три миллиона долларов. Также у Говорухина остался загородный дом, расположенный в элитном поселке Крекшино.
Как говорят знакомые семьи режиссера, невестки Станислава Сергеевича считают, что он мог бы быть жив, если бы Галина Борисовна выбрала правильный метод лечения.
Ни одна из родственниц Говорухина не стала комментировать конфликт, возникший из-за имущества.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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