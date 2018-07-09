Как отучить кошек и собак устраивать беспорядок и портить вещи

У животных тоже есть дурные привычки. С одной из них сталкиваются многие хозяева кошек и собак, день за днем обнаруживая свои вещи испорченными — подранными, порванными, погрызенными. Ругать, ловить, наказывать не помогает. И что тут прикажете делать? Отучать.

Но прежде надо разобраться, почему животное так себя ведет. На самом деле порча вещей — не совсем вредная привычка, выросшая на ровном месте. Всегда есть причина, и вот ее стоит поискать, прежде чем развернуть кампанию по спасению нажитого.

Потребность не отменишь

Кошке просто необходимо точить когти и есть траву, чтобы прочистить желудок. Если бы она гуляла сама по себе, лазала бы по деревьям и поедала травинки… Но она заперта в четырех стенах и в ее распоряжении только диван, обои и домашние растения. Поэтому она их дерет и грызет. Виновата она? Вряд ли. Собака пробует все на зуб — такова ее собачья природа. И если нет альтернативы, будет делать это с хозяйскими вещами.

Надо дать животному реализовать свои нужды. Например, с младенчества приучать кошку не только к туалету, но и к когтеточке или специальному котодомику на возвышении, основание которого она сможет драть со спокойной совестью. Собаке завести подходящие игрушки, которые она будет грызть на законных основаниях.

Также есть несколько несложных способов дать понять нарушителю, что он не прав, и наставить его на верный путь.

Пугалки. Отпугивающие средства — например пшикнуть на животное водой из пульверизатора, погреметь над ухом жестяной банкой с монетами или любой имеющейся в доме трещоткой, громко зашипеть (способ для котов, они не выносят этот звук), слегка хлопнуть злодея газетой. Делать это нужно сразу, иначе животное не поймет, почему! В первый раз оно удивится и испугается, но вывода не сделает. Однако повторение — мать учения: скоро «страшный» звук и неприятное ощущение будет ассоциироваться с занятием, которое ему предшествовало, и животное сообразит, что к чему. К слову, в дальнейшем предмет, который использовался для отпугивания, можно будет просто оставлять в тех местах, куда животному путь закрыт.

Блокираторы. Как поступают родители малышей, когда те начинают разорять шкафы? Ставят замки и блокираторы. Дурную манеру шарить по шкафам и воровать вещи, чем грешат и кошки, и собаки, можно искоренить так же — сделать их совершенно недоступными. Совершив несколько набегов и ткнувшись в накрепко запертые двери, клептоман потеряет к этому интерес. По такой же схеме можно отвадить животное от шкафа под раковиной, где стоит «ужасно интересное» мусорное ведро, от тумбочки с обувью, о которую так удобно точить зубы, и от других запретных для загребущих лап мест.

Альтернатива. Нечестно запрещать коту точить когти о диван/ковер/обои, не дав ему взамен что-то другое, на ваш хозяйский взгляд более подходящее. То же самое с собакой: не хотите, чтобы грызла ваши ботинки — дайте то, что грызть можно. И лучше дайте, пока она еще щенок. Если не нравится, что кот охотится на ваши ноги или на гостей, переключите его инстинкты на что-либо более подходящее — мячик, шуршащий шарик на веревочке, резиновую игрушку.

Развлечения. Собаки, особенно щенки, нередко портят вещи от скуки или одиночества. Им просто нечем заняться. В таком случае, понятно, надо предложить варианты приложения сил, пока хозяина нет дома. Помогает хороший выгул перед уходом с максимумом активности. Кошкам нравится, когда работает телевизор или радио.

А если это болезнь?

Убедитесь, что причина неподобающего, с вашей точки зрения, поведения не в болезни. Странности не всегда баловство. Например, если кот вдруг начал залезать в раковину или ванну и лизать дно, это может быть серьезным симптомом — так ведут себя животные с хронической почечной недостаточностью, когда страдают от обезвоживания. С похода к ветеринару стоит начать и в том случае, если случаются туалетные «аварии» или вам кажется, что собака или кошка специально гадят на ваши вещи или по углам. Причина может быть и в почечной недостаточности, и в диабете, и в мочекаменной болезни — животное не может сделать свои дела в лоток и делает где получается. Иногда хозяевам кажется, что животное портит вещи назло — прекрасно знает, что нельзя и будет наказание, но все равно пускает в ход когти и зубы. Возможно, так оно и есть, вот только причина может быть не в дурном характере, а в том, что животное испытывает боль и виновным в этом считает того, кого видит рядом — человека. Тут нужно не перевоспитывать, а лечить.

Многие пытаются отучать кота от ковров, предложив взамен когтеточку, обитую похожим материалом, более того — кладут ее рядом. Неудивительно, что не срабатывает. Согласитесь, сложно понять, почему нельзя драть один ковер, но можно какой-то другой. Лучше, если материал когтеточки не будет напоминать предмет, который вам лично дорог. То же самое с собаками: не путайте, выдавая псу в качестве игрушек старую обувь. Он не поймет, почему этот ботинок рвать можно, а вон те — нет.

Когда животное усвоит, что такое плохо, не помешает «пряник» — вернее, похвала, которая поможет ему запомнить, что такое хорошо. Например, если собака на прогулке явно настроена на какую-нибудь гадость типа погони за голубем или велосипедистом, отвлеките ее — уведите в сторону, переключите внимание на что-то другое, а за послушание похвалите чем-нибудь вкусненьким. Погладьте кота, который самозабвенно дерет когтеточку, а не ковер или обивку дивана. В конце концов, избавление от вредной привычки — целое достижение, даже для человека.