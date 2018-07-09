9 самых добрых монстрических мультфильмов

Скоро на экраны выходит третья часть «Монстров на каникулах» — самой популярной анимационной франшизы с жутковатыми главными героями. Причем, всем набором — вампиры, мумии, оборотни, монстры… И если ваш ребенок с нетерпением ждет, когда он сможет посмотреть новые приключения семейства Дракулы на большом экране, то ему могут понравиться и другие «монстрические» мультфильмы.

А мы как раз собрали для вас подборку из 9 мультфильмов про монстров, где они появляются не где-то на заднем плане, а в главных ролях, причем, положительных. Не так страшен монстр, как его малюют!

«Корпорация монстров»

Мы не могли начать подборку с чего-то другого, ведь это первое, что приходит на ум при сочетании слов «мультфильм» и «монстры». Здесь монстры — это главные герои, положительные трудяги, работающие на благо Корпорации. А вот человеческие дети — ужасная зараза, да еще и просто… страшные! Путь Майка и Салли от крика при виде малышки Бу к настоящей и трогательной дружбе — вечная классика, которая не может оставить зрителя равнодушным. И никто не пугается одноглазого Майка, напротив, разве он не симпатяжка?

«Семейка монстров»

Тролли, конечно, скорее существа сказочные и мифические, чем монстрические, но только не эти. Коробочные тролли -коробяки — смотрятся вполне подходяще. Обитают в канализации, откуда иногда совершают вылазки, пугают горожан и в конце мультфильма находят общий язык с жителями Сырбурга. Потому что делить то им нечего, и люди, и коробяки вполне могут жить в гармони. А то, что это мультфильм студии Laika, а значит — красивый и кукольный, только добавляет жутковатой прелести происходящему на экране.

«Монстры против пришельцев»

Как гласит слоган фильма: «Напали пришельцы? Зови монстров!». Вот их и позвали, причем целую суперкоманду. Силы свои эти ребята получили по-разному, но их общая задача защитить сверхопасное вещество «квантоний» от вторженцев во главе с инопланетянином-осьминогом. И женщина-гигант, человек-рыба, студень, полутаракан и гусеница Годзилла отлично с этим справляются. Звучит абсурдно, да и в самой картине происходит очень много всего странного. Зато монстры тут просто прелестные!

«Монстр в Париже»

Французы каким-то образом смогли сделать мультфильм о гигантской блохе очень даже приятным, милым и трогательным зрелищем. В результате взрыва в научной лаборатории блоха вдруг становится огромной, а кроме этого — начинает просто прекрасно петь! И пока местный комиссар пытается отловить страшного монстра, певица Люсиль проникается к нему симпатией и решает спасти его от обратного превращения. Мило, музыкально и с очень необычным монстром.

«Мы — монстры»

В этом мультфильме главные герои не монстры, а люди, превращенные в них заклятьем. Мама — вампир, папа — Франкенштейн, а детки — мумия и оборотень. И хоть в таком виде им живется еще сложнее, чем до этого, семье нужно стать счастливой, только тогда чары спадут. Хэллуинская сказка со слегка странными моральными выборами, но заканчивается все хорошо, все снова становятся собой, но главное — счастливыми. Да, побывать пару дней монстрами — это сближает.

«Красавица и Чудовище»

Удивлены этому мультфильму в подборке? А мы вот нет. Чудовище — самый натуральный монстр, на которого в итоге ополчилась вся деревня. Просто в сказочном антураже. Но он главный герой, мы сопереживаем ему и мечтаем о трогательном и романтичном чуде, которое в итоге и происходит. Любовь разрушает злые чары, Белль и Адам падают друг другу в объятья, злодей повержен. Так что вот вам еще один мультфильм с положительным монстром.

«Маленький вампир»

От непонятных монстров, которых не отнесешь к какому-то конкретному виду, перейдем к более узким категориям. Вот, например, в мультфильме «Маленький вампир» есть… вы правильно догадались — маленький вампир. Который подружился с соседским мальчиком, и вместе они противостояли всяким предрассудкам насчет того, кто и с кем должен общаться. А еще они хулиганили, превращали корову в вампира и кидались «удобрениями» во время полета, но ребята все равно хорошие. Долой вампирские предрассудки.

«Паранорман, или Как приручить зомби»

И хоть зомби тут не очень-то много, больше призраков, все-таки это еще один мультфильм про монстров и с монстрами. Главный герой Норман умеет общаться с умершими, а потому, когда начинается восстание зомби, всему городу приходится надеяться только на него. И да, восставшие — не злые, тут вообще нет злых людей и монстров, только озлобленные. Зло внутри нас, и эту мудрую мысль до нас доносит еще один чудесный мультфильм студии Laika, они вообще любят и умеют обыгрывать тему грани добра и зла.

«Как приручить зомби»

Мы не ошиблись, это другой мультфильм. Испанский и малоизвестный. И, в основном, о любви. У девочки по имени Дикси было достаточно проблем — развод родителей, злые шутки одноклассников, и вдруг к этому добавляется то, что она превращается в зомби! А дальше начинается череда монстрических приключений в компании других зомби, закрученная любовная линия и мораль с принятием себя и возможностью идти дальше даже когда тяжело. Наивная и легкая история о подростковом бунте.

Хорошего просмотра!

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