Неразлучны. Эмбер Херд на свидании с Вито Шнабелем

Кажется, отношения этой пары становятся все серьезнее.

Первые слухи о том, что Эмбер Херд (32) встречается с бывшим Хайди Клум (45) Вито Шнабелем (31), появились в начале мая, когда их заметили вместе в автомобиле.

Теперь Эмбер и Вито частенько попадают в объективы камер папарацци. Так, фотографы подловили влюбленных на теннисном матче в рамках Уимблдонского турнира. На мероприятии Херд и Шнабель улыбались и постоянно держались за руки.

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