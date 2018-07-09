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Неразлучны. Эмбер Херд на свидании с Вито Шнабелем
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Неразлучны. Эмбер Херд на свидании с Вито Шнабелем 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, отношения этой пары становятся все серьезнее.
Первые слухи о том, что Эмбер Херд (32) встречается с бывшим Хайди Клум (45) Вито Шнабелем (31), появились в начале мая, когда их заметили вместе в автомобиле.
Теперь Эмбер и Вито частенько попадают в объективы камер папарацци. Так, фотографы подловили влюбленных на теннисном матче в рамках Уимблдонского турнира. На мероприятии Херд и Шнабель улыбались и постоянно держались за руки.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nerazluchny-ember-herd-na-svidanii-s-vito-shnabelem/
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