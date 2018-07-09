Это магия: мама Риты Оры выглядит моложе дочери

Вы никогда не угадаете, сколько лет этой эффектной шатенке.

Рита Ора не раз рассказывала, что именно своей матери Вере она обязана успешной карьерой. А теперь стало ясно, что и потрясающую внешность и фигуру певица унаследовала от нее. Семья Оры сейчас наслаждается каникулами на Французской Ривьере. И на снимке, где 52-летняя мать и 27-летняя дочь позируют в купальниках, их можно принять за сестер. Причем, кто-то подумает, что старше именно Рита.

Конечно, 52 — в наше время, в общем-то, не возраст. Но, например, мама Беллы и Джиджи Хадид, Иоланда (а она, кстати, профессиональная фотомодель) на днях надела микрошорты, продемонстрировав всему миру целлюлит! Безобразные фото модели тут же облетели сеть.

А вот Вера со своими данными вполне могла бы стать актрисой или моделью. Но она выбрала для себя медицину. Между прочим, медицинский институт она окончила в СССР, а потом работала в больнице в Косово. Когда Рите исполнился год, семья переехала в Лондон. Сначала и мать и отец Риты работали официантами, потом открыли собственный паб. И лишь через 14 лет после переезда Вера Ора смогла вернуться в медицину. Она открыла собственный психологический кабинет в британской столице.

Для Риты Оры мама до сих пор является примером для подражания и лучшей подругой. Но не у всех голливудских звезд такие теплые отношения с родителями. Wday.ru нашел знаменитостей, которых сложно назвать примерными детьями. Да и их родители далеки от идеала.

Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) поблагодарила маму за то, что она привила ей любовь к театру и кинематографу. Она призналась ученикам актерской школы в Нтю-Йорке, что именно Блайт Дэннер (Blythe Danner) помогла ей найти свой путь и всегда давала правильные советы. «Моя мама тоже актриса, и я, видя ее на экране, хотела быть такой же. Спасибо ей за все, что она для меня сделала», — рассказала Гвинет Пэлтроу.

Однако не у всех звезд Голливуда складываются хорошие отношения с родителями. WDay.ru нашел знаменитостей, которых сложно назвать примерными детьми. Да и их родители, увы, далеки от идеала.

Шайа ЛаБаф (Shia LaBeouf) уже не раз имел проблемы с законом. В феврале 2011 года он был арестован за драку в баре, а в августе на одной из вечеринок вылил воду на Мэрилина Мэнсона и угрожал своей девушке Каролине. Видимо, агрессия передалась актеру от отца Джеффри, который в 1981 году был осужден за попытку изнасилования.

Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) была недавно арестована прямо в зале суда за то, что не прошла лечение в клинике, предписанное ей судом. Впрочем, это не первое столкновение Линдсей с правосудием: ее уже судили за вождение в нетрезвом виде и употребление кокаина. Поведение Лохан не вызывает удивления, ведь ей есть с кого брать пример. Отец звезды Майкл Лохан тоже не новичок в залах суда. Его обвиняют в причинении вреда его молодой подруге Кейт Мэджор. Майкл даже пытался сбежать от полиции и прыгнул с балкона третьего этажа. Судья освободил его за залог в 5000 долларов и запретил приближаться к Кейт Мэджор.

Отец Бритни Спирс (Britney Spears) Джеймс был назначен ее опекуном после того, как она была госпитализирована в психиатрическую клинику из-за стресса и нервного переутомления. Однако не все решения своего папы певица принимала безоговорочно. Она даже подала на него в суд, обвинив в том, что он хочет завладеть ее имуществом и ущемляет ее свободу. Например, Джеймс Спирс запрещал дочери пользоваться мобильным телефоном и ограничивал в средствах. Однако судья в 2008 году продлил опеку, и до сих пор Бритни вынуждена беспрекословно слушаться отца.

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) до недавнего времени не поддерживала отношений с мамой Нэнси Доу (Nancy Dow). Они не разговаривали почти 15 лет из-за того, что в 1996 году Нэнси дала откровенное интервью о жизни дочери. Дженнифер сказала маме, что недовольна этим поступком, однако спустя некотрое время Нэнси выпустила мемуары, в которых раскрыла секреты Энистон. После этого актриса даже не позвала маму на свою свадьбу с Брэдом Питтом (Brad Pitt).

Однако летом 2011 года с Нэнси Доу случился инсульт и Дженнифер одна из первых приехала в больницу, чтобы поддержать ее. Так что несчастье, похоже, сблизило мать и дочь.

Детство Шарлиз Терон (Charlize Therone) сложно назвать счастливым. в 15 лет она стала свидетельницей того, как ее мама убила отца в целях самообороны. Карл Джейкоб был алкоголиком и против Герды Терон не были выдвинуты обвинения. Однако для Шарлиз это стало тяжелой психологической драмой. Она до сих пор не замужем, потому что, видимо, боится повторить несчастную судьбу матери и связать свою жизнь не с тем мужчиной. Одна из самых сексуальных актрис уже занесена в список старых дев Голливуда.

Кристина Агилера (Christina Aguilera) часто появляется на публике с мамой Шелли Фидлер, а вот с отцом Фаусто не поддерживает связей. Певица до сих пор не может простить ему то, что он избивал ее в детстве. Кристина спустя почти 18 лет призналась в том, что из-за жестокости отца долго не могла поверить в искренность мужчин и периодически испытывает приступы паники и страха. Агилера тяжело переживала развод с Джорданом Брэтменом и заметно располнела.

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