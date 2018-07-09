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Из-за кибератаки операцию 13-летней оренбурженке пришлось завершать «вручную»
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Из-за кибератаки операцию 13-летней оренбурженке пришлось завершать «вручную» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
На днях в тюменской клинике нейрохирургии боролись за жизнь девочки из Оренбурга. Перед началом операции на головном мозге информационную систему больницы взломали хакеры, и хирургам пришлось продолжать без помощи компьютеров. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.
Кибератака случилась в выходной день, 30 июня. В момент, когда на операционном столе врачей лежала 13-летняя девочка из Оренбурга. Главврач больницы сообщил в письме о случившемся главе Сбербанка Герману Грефу. Финансист объяснил, что сервер больницы «накрыл» вирус Purgen, атакующий компьютерные системы учреждений здравоохранения.
Из-за того, что кибератака случилась в выходной день, заметили ее не сразу, а прямо перед началом операции. Но откладывать ее было нельзя — состоянии пациентки не позволяло.
Сейчас ребенок в порядке — 3 июля девочку выписали из больницы. Сервер больничных компьютеров восстановлен, центр работает в штатном режиме.
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