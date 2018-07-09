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Объявленная умершей женщина объявилась спустя восемь лет в Хакасии
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Объявленная умершей женщина объявилась спустя восемь лет в Хакасии 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Хакасии пропавшая женщина нашлась спустя восемь лет. Все эти годы ее считали погибшей. Об этом сообщило ИА «Запад 24».
Известно, что в 2010 году местная жительница обратилась в суд, чтобы объявить пропавшую дочь погибшей. По словам женщины, она не знала о ее местоположении на протяжении пяти лет. Все попытки разыскать дочь не увенчались успехом. На тот момент женщина воспитывала малолетнего внука. Суд объявил пропавшую гражданку умершей.
Спустя восемь лет девушка нашлась и решила отменить постановление. Пропавшая рассказала, что жила в другой части страны и узнала о решении суда только в 2018 году, когда обратилась в правоохранительные органы, чтобы заявить об утере паспорта.
Родственники не подтвердили личность девушки. Но суд принял решение отменить постановление, которое вынесли в 2010 году.
Выпускники абаканских школ, сдавшие Единый госэкзамен на наивысший балл, получат премию от мэра города в размере десяти тысяч рублей каждому. Одной из абитуриенток дадут двойную премию, поскольку она заработала сто баллов по двум предметам сразу: по русскому языку и физике.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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