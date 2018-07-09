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Трагедия на озере Селёжда. Следователи выясняют, почему утонул мужчина
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Трагедия на озере Селёжда. Следователи выясняют, почему утонул мужчина 

ИА Север-Пресс 57 минут назад
На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на озере Селёжда Ямальского района.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, 8 июля вечером в полицию поступило телефонное сообщение, что на озере, расположенном в 10 километрах от села Яр-Сале, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения — жителя села Яр-Сале. Известно, что он утонул в ночь с 7 на 8 июля, его лодка перевернулась.
По информации отдела по делам ГО и ЧС Ямальского района, о трагедии стало известно от спасшегося мужчины, который также был в лодке. После случившегося на место незамедлительно выехали таркосалинские спасатели и полицейские. Буквально через час в том же районе они обнаружили труп. Тело мужчины доставили в морг. Сейчас на месте работают правоохранители, по результатам будет принято процессуальное решение.
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