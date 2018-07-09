Самую «убитую» улицу Казани сделают лучшей

В Казани ремонтируют самую «убитую» улицу города — Магистральную. Она прославилась в интернете благодаря «креслу мэра», которое украсило огромную яму в разбитой дороге.

Магистральная не видела капремонта больше 20 лет. В этом году ее решили привести в порядок, потратив больше 600 000 000 рублей. 60% запланированных работ уже выполнено. К концу октября Магистральная станет четырехполосной с тротуарами. Появятся 11 новых остановок общественного транспорта и 89 фонарей.

«Эта улица била все рейтинги популярности в интернете. Надеюсь, что в этом году она получит другой рейтинг — как одна из самых лучших в Казани», — заявил на деловом понедельнике глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев

Читайте также:

С дома на Театральной падают кирпичи

Казанку снова закроют для судов. Футбол ни при чем