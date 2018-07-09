Крэйзи-заплыв на катамаране с самоваром и шуруповертом между ног на «Русской Тоскании»

Основная задача и цель фестиваля — сохранение первозданной красоты природы. Поэтому участвовали только лодки без двигателей внутреннего сгорания, чтобы не было выхлопа и шума. Каждый пытался быть оригинальным.

Один из участников проявил смекалку и креатив, снабдив своё плавсредство настоящим русским самоваром и при помощи электрического шуруповерта и вёсел приводил в действие свой экспонат!

Этим проходом он позабавил зрителей и участников фестиваля, за что сорвал шквал аплодисментов и эмоций.

И еще немного креативных плавсредств вам в ленту!