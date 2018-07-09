Как сделать понедельник приятным?

Существует множество стереотипов, связанных со стартовым днем предстоящей недели. Мы действительно привыкли к фразе «понедельник-день тяжелый». Складывается ощущение, что она про каждого из нас. Объективности ради нужно отметить, что сам понедельник не заслужил такого количества стенаний. Это день, который можно сделать удобным, комфортным, приятным и энергичным.

Три вопроса к понедельнику

Решать любой вопрос нужно индивидуально. Прежде чем начинать массовое нытье, необходимо обозначить собственные претензии. Почему именно для вас понедельник является сложным? Может быть несколько причин.

Вопрос адаптации

Самая распространенная проблема — тяжелая адаптация к началу рабочей недели. Если вы работаете на 5-дневке, вам не просто войти в привычный ритм. Сложно встать, отойти от воскресной вечеринки в гостях, вспомнить, какие задачи ставит перед вами руководство, если вы сами этим руководством не являетесь. А если вы директор компании, сложностей еще больше. Нужно не только привести себя в порядок, но и проконтролировать работоспособность сотрудников.

Вопрос личной загрузки

На втором месте по популярности располагаются индивидуальные проблемы, связанные с организацией быта и решением семейных вопросов. Возможно, именно в понедельник вам предстоит наводить порядок, ехать на почту, решать дополнительные задачи. Обратите внимание, есть ли понедельничные дела, которые навалились на вас большим грузом и ждут немедленного исполнения?

Вопрос стереотипа

Третье место занимает настрой. Возможно, на вашей работе лояльное руководство и у вас нет дополнительных дел, но общество давит на вас, заставляя думать о понедельнике плохо. Просто потому что так принято.

Вы замечали, как часто в офисе наблюдается пятничное оживление? Сокращенный день есть не в каждой компании, но сотрудники приходят радостные, и пятница пролетает легко и непринужденно. Дела решаются сами собой, впереди ждут веселые выходные. Такое течение дел можно объяснить исключительно положительным настроем. Когда вы пребываете в ожидании хорошего, настоящий момент кажется приятнее.

Качественные выходные

Начать нужно с собственного организма. Если в понедельник вам особенно тяжело подняться с кровати, значит, ваши выходные не были идеальными. Исключим ситуации с празднованием юбилея, дня рождения, студенческой встречи — такие радости случаются не каждую неделю. Но как быть с теми воскресными вечерами, которые сдобрены большим количеством алкоголя и бессонной ночью? Прежде всего, их нужно перенести. На пятницу или субботу. Пить никто не запрещает и ложиться поздно тоже можно, только делать это необходимо не в последний день перед новой рабочей неделей.

Что же делать в воскресенье? Затаиться дома и не вылезать из кровати — плохой вариант. Его выбирают ненавистники понедельников, которые заранее начинают готовиться к «маленькой смерти». Вы, напротив, должны раскрасить воскресенье радужными красками. Попробуйте перенести на этот выходной любые занятия спортом, активности, связанные с походами в кино и музеи, шопинг — словом, все дела, которые потребуют приятной физической нагрузки. Так вы подготовите свое тело ко сну, справитесь с задачами разной сложности и наполните свой день эмоциями.

Работа с адаптацией

Прежде всего нужно уделить внимание своему физическому и психологическому состоянию. «Менять привычки сложно, проще возненавидеть понедельник» — так мы думаем до тех пор, пока не выполним несколько правил и кардинально не поменяем свои ощущения.

Заведите будильник на другое время

Если вам сложно переключиться на рабочее утро, сделайте свое пробуждение приятным и заблаговременным. Нет ничего хуже мгновенного подъема, спешки, моментального сбора вещей. Встаньте на полчаса раньше — сначала это будет неприятно, зато вы посвятите время медленному и приятному пробуждению.

Сделайте полезные упражнения

Минут 10 оставайтесь в кровати, делая несколько упражнений на вытяжение позвоночника (скручивание, вытяжение рук в стороны и вверх, разминку ног). Вставайте спокойно, через бок, не отрывая спину от кровати рывком. В противном случае может закружиться голова, что не добавит вам приятных ощущений.

После того как вы оказались на полу, не спешите собираться. Растяните мышцы, опустите руки вниз, делая «книжечку», а затем медленно поднимите тело вверх, округляя спину. Теперь вы готовы спокойно собираться.

Окружите себя приятными вещами и звуками

Приятные цитрусовые ароматы помогут проснуться: это могут быть масла или капля собственных духов, главное — чтобы вам стало радостно. Сделайте так, чтобы в понедельник утром в квартире был порядок — это поднимет настроение и поможет избежать мысли о том, что вечером придется тратить дополнительные силы на его наведение. Ну и не забудьте о полезном и вкусном завтраке, перед которым вы выпьете стакан воды.

Сэкономьте время

Раннее пробуждение нужно не только для спокойного подъема с кровати, но и для сохранения эмоционального равновесия во время поездки до места работы. Если вы выйдете на 15-20 минут раньше обычного, вы не будете нервничать в общественном транспорте и допускать ошибки, сидя за рулем машины.

Создание удобного плана

Не оставляйте сложные и неприятные дела на понедельник. Планируя свою неделю, раскидайте все дела, требующие больших физических и эмоциональных усилий, на ее середину и окончание. Будьте милостивы сами к себе: неделя только началась, а вы уже планируете бежать вечером к зубному, платить по счетам и приобретать бытовую технику в завершение вечера.

Что же касается ненапряжных планов — маникюр, встреча с друзьями, поход в кино, йога, свидание, — приберегите их именно для начала недели. Когда вы находитесь на работе в ожидании приятного вечера, день складывается иначе.

Преодоление стереотипов

Измените привычку мыслить стереотипами. Не поддерживайте общий гул сотрудников, открывающих начало недели жалобами и недовольством. Попробуйте ввести новые традиции: принесите в офис новый сорт кофе, обрадуйте коллег хорошей новостью, подарите несколько милых шуток, сделайте искренний комплимент, обсудите приятные планы. Сначала вас не поймут, а потом привыкнут и, возможно, возьмут на вооружение ваши свежие идеи и позитивное отношение к окружающей действительности.