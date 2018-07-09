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Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери
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Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери, который отмечается 9 июля.
Глава региона отметил, что 9 июля является особенным днем для Ленинградской области. Именно с образами Тихвинской иконы Божьей матери красноармейцы шли в бой.
По словам губернатора региона, Тихвинская икона Божией Матери сегодня является не только одной из важнейших православных святынь, но и символом России, источником единства для миллионов верующих во всем мире. Ведь испокон веков она стояла на страже объединения страны и сплочения народа.
Вспомнил в своем поздравлении Александр Дрозденко и про Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранится святыня, благодаря которой он стал местом паломничества для верующих с разных концов планеты.
Закончил свое поздравление губернатор словами благодарности всем тем, кто имел отношение к возвращению иконы на родину.
Напомним, что икона вернулась в Россию лишь в 2004 году, когда было выполнено обязательное условие для ее возвращения — восстановление Тихвинской обители, закрытой в 1920-х годах большевиками.
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