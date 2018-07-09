Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери

Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери, который отмечается 9 июля.

Глава региона отметил, что 9 июля является особенным днем для Ленинградской области. Именно с образами Тихвинской иконы Божьей матери красноармейцы шли в бой.

По словам губернатора региона, Тихвинская икона Божией Матери сегодня является не только одной из важнейших православных святынь, но и символом России, источником единства для миллионов верующих во всем мире. Ведь испокон веков она стояла на страже объединения страны и сплочения народа.

Вспомнил в своем поздравлении Александр Дрозденко и про Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранится святыня, благодаря которой он стал местом паломничества для верующих с разных концов планеты.

Закончил свое поздравление губернатор словами благодарности всем тем, кто имел отношение к возвращению иконы на родину.

Напомним, что икона вернулась в Россию лишь в 2004 году, когда было выполнено обязательное условие для ее возвращения — восстановление Тихвинской обители, закрытой в 1920-х годах большевиками.