Болгарская Богородица в Москве: чудесные истории

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости Наталия Федотова . В Москву из Болгарии, из Троянского монастыря, на несколько месяцев привезли список с чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица». Уже пять веков болгары молятся ей о даровании детей и здоровья. Что такое чудо и есть ли ему место в нашей жизни — в материале РИА Новости.

История третьей руки

"Чудеса были и есть. Но это личное, интимное. Господь всегда с нами. Знаете, то, что мы живем, — это самое великое чудо", — говорит протоиерей Николай Соколов , настоятель храма Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. В этом храме сейчас выставлен список с чудотворного образа Божией Матери «Троеручица» из болгарского Троянского монастыря.

"К иконе Царицы Небесной приделана еще одна рука, она входит в композицию образа, как бы вторгается из нашей жизни в небесную", — отмечает священник.

По преданию, третья рука на иконе принадлежит преподобному Иоанну Дамаскину — святому из Дамаска, жившему в конце VII — начале VIII века. Исполняя обязанности великого логофета (министра финансов и советника), Иоанн успевал выступать против иконоборчества. Он написал три трактата «Против порицающих святые иконы», что возмутило византийского императора Льва III Исавра, иконоборца. Чтобы заставить замолчать, Иоанна оклеветали. Халиф Язид II ибн Абдул-Малик отстранил его от должности и приказал отрубить кисть правой руки.

"Святой Иоанн, взяв отсеченную руку, пришел к иконе Божией Матери и горячо молился перед ней. Потом уснул, а утром увидел, что рука приросла", — рассказывает легендарный сюжет отец Николай.

В благодарность за чудесное исцеление святой приложил к иконе сделанное из серебра изображение руки.

Икона Богородицы «Троеручицы» в Троянском монастыре. У иконы архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в СофииИкона Богородицы «Троеручица» в Троянском монастыре. У иконы архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии

Троянская святыня

Оригинал иконы «Троеручица» находится в сербском монастыре Хиландар на Афоне. Один из ее списков в XVI веке попал в Троянский монастырь, и с тех пор это его главная святыня.

Троянская обитель находится в северной части Болгарии, на склоне Старо-Планинских гор. Монастырь пострадал от турок, но в начале XIX века уже был отстроен в камне: собор в честь Рождества Богородицы, монашеские корпуса, крепостная стена и даже оборонительная башня. При монастыре открыли училище, монахи активно занимались просвещением. А еще в обители проводили тайные собрания борцы за свободу Болгарии.

"В студенческие годы я ездила в Троянский монастырь. Там красиво и спокойно. Многие паломники отправляются туда на праздник Успения Божией Матери. Перед входом в церковь все зажигают свечи, и образуется как бы огненная стена. А внутри — чудотворная икона. Там я ощутила удивительный мир в сердце. Огненная стена и мир в сердце — вот что навсегда осталось в моей памяти", — говорит болгарская художница Игната Василева.

Одно из самых известных чудес, связанных с этой иконой, произошло во время эпидемии чумы в 1837 году. Накануне праздника Успения в Троянский монастырь устремились толпы страждущих исцеления, в том числе евреи и турки. Многие советовали игумену закрыть двери, чтобы больные не заразили чумой здоровых. Но настоятель отказался, и братия отслужила литургию. «Это было чудо! — восхищается летописец. — Никто из укрывшихся в обители паломников не погиб, а среди них были и больные, которым прислуживали здоровые».

Паломники в Троянском монастыре

В последние годы в Троянский монастырь приезжают семейные пары со всей Болгарии и даже из других стран. Иеромонах Никифор лично крестил ребенка, родившегося после того, как его мать многократно молилась перед чудотворной иконой. Восемь лет молодая женщина не могла забеременеть. Вместе с мужем она ходила по врачам, лечилась в санаториях, больницах, в том числе за границей. Ничего не помогало. Тогда женщина стала молиться «Троеручице». И родила здорового ребенка.

Благодарят икону и родители 14-летнего мальчика, у которого с рождения была искривлена одна рука. Средств на дорогостоящие операции у них не было, и они приехали вместе с ребенком в Троянский монастырь. Молились перед иконой каждый день в течение двух недель. Мать мальчика регулярно бывает в обители, благодарит Богородицу за помощь.

"Однажды после долгих молитв мне приснилось, как красивая женщина приблизилась к моему сыну, погладила его серебряной рукой по голове, кротко улыбнулась и сказала мне: «Имей веру! Сын твой выздоровеет». И он действительно выздоровел. Знаю, что это звучит неправдоподобно, но это было чудо. Большинство людей ни во что не верят, но мы с моим ребенком уповаем на Богородицу и знаем, что она никогда не отвернется от нас", — рассказывает она.

Сложно понять

"В жизни случаются события, которые не вписываются в то объяснение реальности, которое нам прививали с детства. Христианское понимание реальности отличается как от обыденного, так и от научного. Со времен Ньютона мир воспринимался как некое пространство, живущее во времени по единым законам. Сегодня мы знаем, что пространство физически неоднородно и тесно переплетено со временем", — рассуждает игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви.

Паломники в Троянском монастыре

У христианского понимания реальности есть свои особенности. Например, храм — это особое сакральное пространство, «где человеку легче встретить Бога».

"Кроме того, в христианстве время — не просто однонаправленный процесс, каждый момент которого идентичен другому по своим бытийным характеристикам. Есть особое состояние времени, именуемое «благовременем» или по-гречески «кайрос», — когда обнажаются смыслы истории, когда совершаются величайшие события. Это, например, относится к пришествию Иисуса Христа , но, бывает, и обычный человек в определенные моменты чувствует присутствие Божие. Чувствует, что в мире совершается нечто, выходящее за рамки физических и иных законов. Когда мы предстоим святыне, соединяется сакральное пространство и сакральное время, и человек, оказавшись на их пересечении, сталкивается с изменением реальности вокруг себя. Это изменение и называется чудом", — поясняет священник, подчеркивая, что главное чудо происходит в самом человеке.

У болгарской «Троеручицы» в храме Николы в Толмачах

Когда перед нами Бог Считается, что икона вводит человека в мир небесный, и, приходя поклониться той или иной святыне, нужно понимать, что в первую очередь это встреча с Богом. «В такие моменты важно думать не о личном благополучии, а вверять себя воле Божией», — советует настоятель храма Николы в Толмачах.

Болгарская «Троеручица» останется в Толмачах до 2 сентября (пока открыта выставка Третьяковской галереи «Шедевры церковного искусства Болгарии»). Эта икона, написанная по благословению епископа Сиония, игумена Троянского монастыря, художницей Бориславой Кацаровой, представляет собой освященную точную копию образа, хранящегося в Троянской обители.

"Я работаю здесь недалеко, мы пили кофе, а потом решили пойти к этой иконе. Очереди не было. Когда подходишь со своими мыслями и просьбами, прямо физически чувствуешь силу, энергию иконы. Лично я такое испытывала только у святых мощей — в Троице-Сергиевой лавре, в Марфо-Мариинской обители и в Керкире, у мощей святителя Спиридона Тримифунтского", — рассказывает Анна, руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинского центра «Милосердие».

Другая паломница, Людмила, пришла поблагодарить «Троеручицу», так как в день праздника в честь этой иконы родилась ее внучка.

"А я к иконе за помощью — моя мама очень сильно болеет. Прошу ей здоровья, ведь этот образ считается чудотворным", — рассказывает студентка Татьяна.

Храм Николы в Толмачах

"Иконку «Троеручицы» мне подарили в паломнической поездке по Черногории. В городе Котор есть древний храм апостола Луки. Женщина, стоявшая там за свечным ящичком, увидев, что я ничего не купила, пошла за мной и подарила мне этот образ. Возможно, тогда был праздник «Троеручицы», но для меня это было удивительно, ведь та женщина меня совершенно не знала. Потом я разглядела, что у иконы три руки, и заинтересовалась ее историей… Я уже на пенсии, есть какие-то немощи, у дочери сейчас напряженный момент в жизни. Подумала: пойду помолюсь, Божия Матерь не оставит, укрепит и поможет. А еще я разослала сообщения о том, что такая святыня — в Москве, всем своим знакомым", — добавляет другая паломница.

"Часто поклониться иконе идут люди, действительно ожидающие чего-то чудесного: долгожданных исцелений, разрешения неразрешимых проблем. У меня сейчас нет никаких особенных просьб, но все равно решила прийти — ради встречи, ради молитвы, ради очередного разговора с Богом. Чтобы через это маленькое паломничество укрепить веру. Приятно, что нет толпы и очереди, нет лишних разговоров: тишина и простор. Можешь быть у иконы сколько нужно, это позволяет сосредоточиться на личной молитве", — отмечает Яна, руководитель благотворительного проекта «Дети.pro».