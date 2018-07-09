Около 30 редких изданий к 100-летию гибели царской семьи покажут в Подмосковье

Выставка редких изданий к 100-летию гибели царской семьи открылась в Московской областной государственной научной библиотеке им. Н. Крупской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«К 100-летию со дня расстрела последнего российского императора Московская областная государственная научная библиотека им. Н. Крупской подготовила выставку изданий, напечатанных в годы правления Николая II , а также книг, принадлежавших членам императорской семьи», — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой

По словам министра, среди сокровищ редкого фонда библиотеки — «Летописный и лицевой изборник Дома Романовых: юбилейное издание в ознаменование 300-летия царствования» 1913 г. В пресс-службе подчеркнули, что в оформлении этого шедевра типографского искусства своего времени принимал участие Николай Рерих

Также на выставке представлены книги с супер-экслибрисами императорского дома, среди которых «Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича 1890-1891» о девятимесячном путешествии будущего императора Николая II по восточным странам и областям России, описанном Эспером Ухтомским. А также журналы того времени: «Искусство и художественная промышленность» за 1899 г. и 1900 г., выпуски «Вестника птицеводства» и «Вестника рыбопромышленности». «Всего на выставке представлено порядка 30 изданий из редкого фонда, дающих представление о том, какие книги стояли на полках в домашней библиотеке Николая II и его семьи», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что выставка продлится до 30 июля 2018 г.