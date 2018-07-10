В Кемерове врачи провели сложнейшую операцию 13-летнему подростку

Кузбасские хирурги провели сложнейшую операцию 13-летнему подростку из Осинников.

Юному пациенту удалили почку и опухоль в воротах левой почки, сообщает пресс-служба областной детской больницы. По словам мамы подростка, проблемы начались 2,5 года назад. Ребенок страдал от головных болей и высокого артериального давления, проходил лечение у кардиолога, обследовался в разных регионах страны.