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В Кемерове врачи провели сложнейшую операцию 13-летнему подростку
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В Кемерове врачи провели сложнейшую операцию 13-летнему подростку 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кузбасские хирурги провели сложнейшую операцию 13-летнему подростку из Осинников.
Юному пациенту удалили почку и опухоль в воротах левой почки, сообщает пресс-служба областной детской больницы. По словам мамы подростка, проблемы начались 2,5 года назад. Ребенок страдал от головных болей и высокого артериального давления, проходил лечение у кардиолога, обследовался в разных регионах страны.
Правильный диагноз подростку поставили в детской областной больнице. Компьютерная томография показала объемное образование между почкой и аортой. Сложнейшую операцию совместно проводили сосудистый хирург из кардиоцентра Александр Ануфриев и детский уролог-андролог Роман Суров. После удаления опухоли у ребенка прошли головные боли, а также исчезла проблема высокого артериального давления.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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