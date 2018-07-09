Эмануэль Маммана: «На хороших полях тоже рвут кресты, но гораздо реже»

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью «СЭ» сказал, что травма крестообразных связок, полученная им в мартовском выездном матче чемпионата России против «Ростова» (0:0), была далеко не самым плохим моментом в его жизни. Аргентинский игрок обороны отметил, что поддержка одноклубников и болельщиков помогла ему.

— Когда упал, сразу понял — с коленом все очень плохо. Услышал хруст, несколько минут боль была дикая, я такой никогда в жизни не чувствовал. Поскольку не понимал, что именно повредил, старался думать, что все обойдется. Но потом узнал диагноз, и стало ясно, что вылетел надолго. От этой мысли было еще больнее.

— Какие эмоции были? Злость, обида?

— Нет, наоборот, старался гнать от себя весь негатив. Это моя первая серьезная травма, до этого почти не было повреждений, так что важно было набраться терпения и сконцентрироваться на восстановлении, чтобы скорее вернуться на поле. Удивительно — пока это не случится с тобой, никогда не поймешь, как просто порвать кресты на ровном месте. Достаточно легкого толчка или неудачного шага. Я всего лишь прыгнул за мячом, как делал тысячи раз до этого, плохо приземлился — и все.

— Это ведь произошло еще и из-за плохого поля в Ростове?

— Когда мы только вышли на разминку, сразу сказали, что газон в ужасном состоянии. Мне кажется, клубы, у которых на стадионах такие поля, должны делать все, чтобы улучшить их, потому что в тот день беда случилась со мной, завтра произойдет с кем-то еще — и это вообще не круто, так нельзя. На хороших полях подобное тоже происходит, но гораздо реже.

— Один из самых сложных периодов в вашей жизни?

— К сожалению, я прошел через множество куда более тяжелых моментов. Смерть родителей — хуже этого ничего нет на свете. А травмы — это часть футбола, к ним нужно быть готовым. Конечно, мне было страшно обидно, что я не смогу побороться за место в итоговой заявке сборной Аргентины на чемпионат мира, но после потерь, которые я пережил, справиться с этим психологически было не так уж сложно. Особенно, когда мне позвонил Хорхе Сампаоли , его ассистент, некоторые игроки из сборной. Еще очень помогли сообщения со словами поддержки от одноклубников и болельщиков «Зенита» — их было так много! Прислали фото баннера, который вывесили на домашней игре, и я благодарен каждому, кто написал мне. ( Егор БЫЧКОВ