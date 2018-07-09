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Санврачи нашли в Омске свеклу с нитратами
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Санврачи нашли в Омске свеклу с нитратами 

Омск Здесь 25 минут назад
Фото: Омск Здесь
Роспотребнадзор проверил 110 предприятий, выращивающих и продающих фрукты и овощи, и нашел множество нарушений. Сегодня, 9 июля, в управлении Роспотребнадзора по Омской области отчитались о проверках плодоовощной продукции во втором квартале 2018 года.
— Центром гигиены и эпидемиологии исследовано 386 проб плодоовощной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. По результатам испытаний в одной пробе выявлено превышение содержания нитратов: свекла столовая свежая, урожай 2017 г., изготовитель — ООО «Региональный Распределительный „АгроЦентр „Дружино“ Омский район. Обнаружено 3046,0 мг/кг, в норме не более 1400 мг/кг, — рассказали санврачи.
Всего нарушения нашли на 27 предприятиях. Омичам пытались продать просроченные фрукты и овощи, продукцию, которую неправильно хранили, и товары без документов.
— Забраковано 56 партий недоброкачественной плодоовощной продукции общим объемом 424 кг, находящейся в обороте без сопроводительных маркировочных ярлыков и с истекшим сроком годности. Составлено 27 протоколов на общую сумму 536 тыс. руб., — подытожили в Роспотребнадзоре.
По данным ЕГРЮЛ, ООО „Региональный Распределительный „АгроЦентр „Дружино“ сейчас находится в стадии ликвидации. Учредитель предприятия — депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Седельников, ликвидацией занимается арбитражный управляющий Владимир Синеокий. Отметим, в Омской области зарегистрировано много предприятий со схожими названиями и тем же учредителем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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