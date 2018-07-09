Санврачи нашли в Омске свеклу с нитратами

Роспотребнадзор проверил 110 предприятий, выращивающих и продающих фрукты и овощи, и нашел множество нарушений. Сегодня, 9 июля, в управлении Роспотребнадзора по Омской области отчитались о проверках плодоовощной продукции во втором квартале 2018 года.

— Центром гигиены и эпидемиологии исследовано 386 проб плодоовощной продукции на соответствие требованиям нормативных документов. По результатам испытаний в одной пробе выявлено превышение содержания нитратов: свекла столовая свежая, урожай 2017 г., изготовитель — ООО «Региональный Распределительный „АгроЦентр „Дружино“ Омский район. Обнаружено 3046,0 мг/кг, в норме не более 1400 мг/кг, — рассказали санврачи.

Всего нарушения нашли на 27 предприятиях. Омичам пытались продать просроченные фрукты и овощи, продукцию, которую неправильно хранили, и товары без документов.

— Забраковано 56 партий недоброкачественной плодоовощной продукции общим объемом 424 кг, находящейся в обороте без сопроводительных маркировочных ярлыков и с истекшим сроком годности. Составлено 27 протоколов на общую сумму 536 тыс. руб., — подытожили в Роспотребнадзоре.