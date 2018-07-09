В Омске нашли свеклу с нитратами

Омское управление Роспотребнадзора опубликовало информацию о плановых и внеплановых проверках во II квартале на предприятиях, производящих и реализующих овощи и фрукты.

Было исследовано 386 проб продукции, однако выявлена всего одна партия с превышением нитратов: это свёкла из Дружино.

Но при этом на 27 объектах выявлены такие нарушения, как продажа продукции с истекшим сроком годности и неправильное хранение, а также неудовлетворительное состояние самих помещений для хранения продукции.

В целом во II квартале забраковано 56 партий недоброкачественной плодоовощной продукции общим объёмом 424 кг. По выявленным нарушениям составлено 27 протоколов на сумму 536 500 руб.