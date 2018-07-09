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В Омске нашли свеклу с нитратами
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В Омске нашли свеклу с нитратами 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омское управление Роспотребнадзора опубликовало информацию о плановых и внеплановых проверках во II квартале на предприятиях, производящих и реализующих овощи и фрукты.
Было исследовано 386 проб продукции, однако выявлена всего одна партия с превышением нитратов: это свёкла из Дружино.
Но при этом на 27 объектах выявлены такие нарушения, как продажа продукции с истекшим сроком годности и неправильное хранение, а также неудовлетворительное состояние самих помещений для хранения продукции.
В целом во II квартале забраковано 56 партий недоброкачественной плодоовощной продукции общим объёмом 424 кг. По выявленным нарушениям составлено 27 протоколов на сумму 536 500 руб.
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