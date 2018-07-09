«Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные

Москва. «Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные. Как пишут «Известия» , прокатчики подсчитали итоги кассовых сборов в уик-энд с 5 по 8 июля.

Так, супергеройский байопик от студии Marvel заработал порядка 345 млн рублей. Это позволило ему занять первое место «самых кассовых» в России и СНГ, а также потеснить лидера прошлой недели — мультфильм от Pixar «Суперсемейка-2».

Анимационная лента о приключениях семьи супергероев Парр (Боба, Хелен и их детей Шастика, Фиалки и Джек-Джека) заработал всего 50,3 млн рублей. Таким образом, мультфильм не смог остаться лидером кинопроката, опустившись на второе место списка.