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Как ниточки: у Кайли Дженнер сдулись губы
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Как ниточки: у Кайли Дженнер сдулись губы 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Кажется, знаменитость решила вернуться к естественности и больше не увеличивать губы филлерами.
О том, что семейство Кардашьян — Дженнер — истинные фанаты пластических операций, знают практически все. Увеличивать грудь, ягодицы, менять форму носа — на какие только хирургические вмешательства не решались знаменитые сестры, чтобы выглядеть роскошно. А вот младшая из семейства, Кайли Дженнер, очень долго пыталась доказать общественности, что никаких операций не делала.
Кайли Дженнер, 2013 год  Кайли Дженнер, 2017 год  На снимках видно, что Кайли сделала ринопластику и заметно увеличила губы. О последнем она долгое время умалчивала, а фанатам говорила, что красит губы по особой технологии, которая визуально их увеличивает. Поэтому ей все-таки пришлось признаться, что пышные губы у нее благодаря филлерам.
На днях звезда опубликовала снимок в Instagram со своей подругой. На фотографии видно, что губы Кайли стали меньше и выглядят весьма естественно.
Публикация от Kylie (@kyliejenner)
8 Июл 2018 в 5:34 PDT  Поклонники селебрити были в замешательстве. «Куда делись пышные губы?» — писали они в комментариях. Одной из подписчиц Дженнер ответила: «Я избавилась от филлеров». Видимо, звезда поняла, что с естественной формой губ, пусть и не такой пышной, она выглядит намного лучше. Правильное решение, Кайли!
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