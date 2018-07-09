Школьников Кузбасса проверят на знание ОБЖ

В Кузбассе запустили пилотный проект «Единой России» по внедрению знака отличия «Готов к спасению жизни». Награждать будут учеников школ, которые успешно сдали нормативы ОБЖ.

Первым регионом, где поддержали инициативу партии по пересмотру школьного курса ОБЖ, стала Кемеровская область. По замыслу авторов проекта, ученики, на практике доказавшие знание основ этого предмета, получат значок «Готов к спасению жизни».

«Да, в школах есть предмет ОБЖ, но детям, к сожалению, не очень интересно им заниматься. А ведь это вопрос безопасности — на улице и дома», — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева по итогам рабочей встречи с врио губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым

В свою очередь врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев выразил надежду, что к исполнению инициативы вскоре подключатся и другие регионы.

Ранее портал news.ru писал, что московские школы оказались одними из лучших в мире, а ученики — блестяще образованными. В рейтинге международной консалтинговой группы Bain & Company российская столица заняла пятое место по среднему уровню знаний школьников среди крупнейших мегаполисов планеты.