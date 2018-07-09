Любовь, верность, рок-н-ролл: в Екатеринбурге отметили День семьи

Вчера, 8 июня, в Екатеринбурге с размахом отметили День семьи, любви и верности: фонд Святой Екатерины уже второй год подряд организовывает праздник для екатеринбуржцев всех возрастов. Несмотря на моросящий дождь, хмурое и тяжелое небо, горожане не побоялись намокнуть, и, вооружившись зонтиками и дождевиками, все-таки пришли в Харитоновский парк. И не зря. Во время праздника каждый мог найти занятие по вкусу: разнообразные мастер-классы, игры, зоны для фотосессий, участие в перформансах от «пушистых» аниматоров, возможность полакомиться вкуснейшим мороженым, закусывая немецкими колбасками.

Семья Мартьяновых — родители и двое маленьких дочек — облаченные в разноцветные дождевики, не пожалели, что решили провести свой выходной, хоть и под дождем, но весело и с пользой. «Могли бы в это время просто сидеть перед телевизором, а тут — целый концерт. Праздник же, надо проводить его по-другому, чем обычный выходной», — поделилась Алина, мама девочек. В отличие от мамы и папы, пришедшие, скорее, послушать музыкантов, дочки хотели нарисовать себе на лице мордочку какого-нибудь зверя, что помогли бы сделать им волонтеры-художники. Центром притяжения всех гостей праздника оказалась сцена, и неудивительно: пройти мимо вовсю зажигающих музыкантов невозможно. Хэдлайнерами музыкальной части праздника стали три оркестра: уральские «B-A-C-H» и «Другой оркестр», а также из столицы приехали «Виртуозы Москвы».

Если же кого-то могло напугать слово «оркестр» на афише, то придя на на концерт, каждый мог убедиться, что музыка была далека от скучного для многих классического исполнения симфоний. Напротив, это были заставляющие приплясывать каверы на известные композиции зарубежных исполнителей — Red Hot chilly peppers, Boney M, Gypsy kings, Jamiroquai, а также представляли новую аранжировку отечественных народных песен.

Кроме того, в программе был удивительный музыкальный коллектив «Живые голоса», которые с помощью только своих вокальных данных воссоздавали звуки разных музыкальных инструментов и а капелла исполняли хиты разных времен.

«Ребята большие молодцы, я просто в восторге, как один из них пародирует саксофон», — поделился один из зрителей, — «мне еще нравится „Другой оркестр“, очень классно исполняют уже немного надоевшие песни».

Однако главным событием всего празднования Дня семьи стало награждение «ветеранов» семейной жизни и многодетного отца. Вручал медали и сертификаты заместитель министра по социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов . «Семья — это основа нашей России. Не было бы семьи — не было бы нашей великой страны», — утверждает замминистра. Награды за долгий брак получили четыре супружеские пары, приехавшие из разных уголков Свердловской области. Стоит отметить, три семьи из четырех награжденных состоят из медицинских работников. Так, первыми свою заслуженную медаль в виде ромашки, символа Дня семьи, получили Олег Ольга Комаровы , прожившие вместе уже 37 лет.

За ними следовали Леонид и Ирина Замосткины, которые поженились более 40 лет назад.

Чета Отрадновых, получившая медаль за любовь и верность третьей, вместе с 1976 года.

Наконец, четвертыми награду получили Элида и Валерий Офицеровы, находящиеся в браке уже 35 лет.

Наконец, на сцену пригласили многочисленное семейство Родионовых.

Сергей Родионов с супругой воспитывают десятерых детей. На сам праздник пришел только глава семейства, два сына — Алеша и Филипп, и две дочери — Люсия и Вера. Дома же остались старшие сын Семен, а также другие дети — Катя, Алена, Добрыня, Ирина, новорожденная Евсиния, а также сама мама.

Как затем поделился отец десятерых отпрысков Сергей, такой количество детей — это нелегко, особенно, когда у жены наступает очередная беременность, но это все затмевается счастьем, которое обретаешь вместе со своими любимыми сыновьями и дочерьми. «Трудности делают людей сильнее, не надо их избегать», — говорит Сергей Родионов, — «тем более, жаловаться не на что: все дети — одеты и сыты, мы живем в своем доме, нам, многодетным семьям, помогает государство, да и вера в бога нас поддерживает в трудные минуты».