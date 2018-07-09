Хоккеист Епифанцев и аудитор Виторган сойдутся в битве за любимую женщину

30 июля в 20:00 на телеканале СТС стартует комедийный сериал производства компании Nautilus Media — «Новый человек», который расскажет о хоккеисте с буйным характером, решившим вернуть свою семью.

Татьяны Арнтгольц и В 17-серийной истории зрителей ждёт неожиданный любовный треугольник в исполнении Владимира Епифанцева Максима Виторгана . Чтобы завоевать сердце любимой женщины, знаменитый хоккеист и скромный аудитор готовы пойти на всё: в ход идут танго-баттлы, предвыборные программы и даже кулачные бои. Сашиной страстью всегда был хоккей, а семья занимала почётное второе место. Но дисквалификация на год совсем выбила его из колеи и отправила во все тяжкие: появились алкоголь, тусовки и модель Вика, которая увела его из семьи. Вскоре страстный роман закончился, как и все деньги, которые красотка отсудила у Саши. Что осталось хоть и известному, но непутёвому хоккеисту? Вернуться к бывшей жене Ире и сыну с дочкой. Только на этот раз его ждал большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтер Витя — новоиспечённый жених Иры.

Татьяна Арнтгольц: «В сериале показаны два совершенно разных персонажа, две крайности: взрывной, непредсказуемый, излишне эмоциональный спортсмен, которого вечно куда-то несёт, и абсолютно спокойный, стабильный мужчина, знающий ответ на любой вопрос и готовый закрутить любую гайку в доме. Я бы искала золотую середину, потому что для меня семейная жизнь как кривая линия в кардиограмме — со своими пиками и падениями».

В новом проекте СТС Владимиру Епифанцеву и Максиму Виторгану предстояло научиться кататься на коньках. «В детстве я попробовал пару раз прокатиться: у меня дико болели ноги, и мне всё это так не понравилось», — вспоминал Владимир, которому досталась роль неуправляемого хоккеиста по прозвищу Кайло. К слову, актёр тренировался профессиональных хоккеистов, которые также работали над сериалом СТС «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».

Кроме занятий на катке актёров ожидали репетиции на танцполе: по сценарию герои танцуют танго на вечеринке будущих бизнес-партнёров. Но главным испытанием для Максима Виторгана стали накладные усы, которые он носит на протяжении всего съёмочного периода. «Каждый день мне под носом наносили очень неприятную суспензию, а потом приклеивали колючие, жёсткие чужие волосы, — признавался он на съёмках. — Дышал всем этим целый день, после чего гримёры всё убирали и чистили моё лицо щёточкой и кисточкой. Только потом при вдохе в носу всё равно создавалась атмосфера оставшейся липучести». Если Виторгану приклеивали накладные усы, то Татьяну Арнтгольц ожидали реальные преображения: специально ради роли актриса впервые в жизни сделала короткую причёску. По словам актрисы, на это решение её сподвигла дочь Маша: «Прошлым летом моя дочь гостила у бабушки, а ко мне вернулась уже с короткой стрижкой. Тогда я подумала, какая классная причёска, как ей идет. Сама бы я не решилась на такие перемены, но представила, что мне могут предложить сделать это ради роли. И вот, буквально через месяц, поступает такое предложение от продюсеров „Нового человека“. Я не верю в совпадения, мне кажется, всё в жизни закономерно. Вот и у меня получилось, что со стартом съёмок в моей жизни произошли перемены. Раз — и я сама новый человек».

По сюжету героиня Татьяны Арнтгольц — фармацевт, поэтому художникам предстояло построить декорации аптеки, прототипом которой стала реальная московская аптека на Малой Бронной. Для съёмок реквизиторы изготовили более тысячи упаковок лекарств с придуманными названиями. «Всё настолько реально, что, кажется, можно спокойно прийти и купить сироп от кашля», — подмечала Татьяна. Также в кадр попали московские ледовые дворцы, квартиры, парки и «Кремль в Измайлово».