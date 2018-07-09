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Мальчик полез на дерево за котом, а спуститься не смог
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Мальчик полез на дерево за котом, а спуститься не смог 

Казанский Портал 1 час назад
В субботу вечером в казанском парке «Сосновая роща» рядом с ДК Химиков произошел забавный инцидент. 12-летний мальчик хотел спасти кота, но в итоге спасать пришлось самого мальчика.
Подросток вскарабкался по дереву на 15-метровую высоту. Самостоятельно спуститься он не мог, поэтому его родители обратились за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС поставили лестницу и спустили мальчика на землю. Он не пострадал, сообщает «Татар-информ».
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