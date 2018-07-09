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Как RM создал BTS?
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Как RM создал BTS? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
BTS, коллектив, созданный Big в году, так быстро взлетел на вершины славы, что многие уже и забыли о том, с чего началась история группы.
Идея создать к-поп группу зародилась в голове Бан ШиХёка (Bang), главы агенства, после встречи с Ким НамДжуном, сейчас больше известного под псевдонимом RM. Можно сказать, что юноша (тогда солисту было всего лет) стал идейным вдохновителем и главным источником мотивации для. Без не было бы!
«Первое, что побудило меня сформировать — это лидер группы, — рассказал в интервью Бан ШиХёк. — Услышав, как он читает рэп, я подумал, что мне нужно создать новую хип-хоп группу».
Уже с самого начала глава был уверен в успехе проекта, и ШиХёк почти тут же занялся поиском остальных участников группы.
«Мне хотелось, чтобы каждый из них мог рассказать миру свою историю», — добавил Бан ШиХёк.
И ему это удалось! Тексты, танцы, идея, которую парни вкладывают в свои песни и клипы — все это достойно высших похвал.
Когда только начали свои выступления, Бан ШиХёк пообещал, что «если они поверят в команду и будут выкладываться на полную», то парни смогут сами стать «продюсерами» своего творчества. И уже через пару лет его обещание сбылось.
«Они поверили мне. И не только тогда. Они верят до сих пор».
Работа на стала одним из главных принципов для членов команды, и, возможно, это и есть их секрет успеха. Конечно, нельзя говорить о том, что идейным «создателем» группы стал только: каждый из парней внес свой огромный вклад в развитие команды. И все-таки лидер стал тем самым импульсом, благодаря которому появились на свет.
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