Как RM создал BTS?

BTS, коллектив, созданный Big в году, так быстро взлетел на вершины славы, что многие уже и забыли о том, с чего началась история группы.

Идея создать к-поп группу зародилась в голове Бан ШиХёка (Bang), главы агенства, после встречи с Ким НамДжуном, сейчас больше известного под псевдонимом RM. Можно сказать, что юноша (тогда солисту было всего лет) стал идейным вдохновителем и главным источником мотивации для. Без не было бы!

«Первое, что побудило меня сформировать — это лидер группы, — рассказал в интервью Бан ШиХёк. — Услышав, как он читает рэп, я подумал, что мне нужно создать новую хип-хоп группу».

Уже с самого начала глава был уверен в успехе проекта, и ШиХёк почти тут же занялся поиском остальных участников группы.

«Мне хотелось, чтобы каждый из них мог рассказать миру свою историю», — добавил Бан ШиХёк.

И ему это удалось! Тексты, танцы, идея, которую парни вкладывают в свои песни и клипы — все это достойно высших похвал.

Когда только начали свои выступления, Бан ШиХёк пообещал, что «если они поверят в команду и будут выкладываться на полную», то парни смогут сами стать «продюсерами» своего творчества. И уже через пару лет его обещание сбылось.

«Они поверили мне. И не только тогда. Они верят до сих пор».

Работа на стала одним из главных принципов для членов команды, и, возможно, это и есть их секрет успеха. Конечно, нельзя говорить о том, что идейным «создателем» группы стал только: каждый из парней внес свой огромный вклад в развитие команды. И все-таки лидер стал тем самым импульсом, благодаря которому появились на свет.