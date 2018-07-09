«Мы были так бедны, что мама наливала воду в молоко»: история Ромелу Лукаку, который сделает Бельгию чемпионом мира

Если Бельгия завоюет титул чемпиона мира, то во многом благодаря Ромелу Лукаку — футболисту огромного роста и огромного сердца. Он сумел стать выдающимся спортсменом несмотря на окружавшую его бедность и доказал всему миру, что никогда не стоит спорить с голодным мальчишкой.

Ромелу Лукаку родом из Конго, сын эмигрантов первой волны, родившийся в бельгийском Антверпене. Его семья всегда была небогатой, но в какой-то момент оказалось, что они абсолютно разорены.

Ромелу было 6 лет, когда он понял, что что-то идет не так. Каждый день мама кормила его одинаковым обедом — хлебом с молоком. Ромелу не задумывался о гастрономическом разнообразии, но все же догадывался, что это все, что они могут себе позволить.

«В тот день я зашел на кухню и как всегда увидел маму у холодильника с коробкой молока. На этот раз она что-то туда подливала. Потом потрясла коробку и принесла мне обед. Она улыбалась, как ни в чем не бывало, но я догадался, что происходит.

Она добавила в молоко воду. У нас не было денег, чтобы продержаться целую неделю. Мы были разорены. Не просто бедны, а полностью разорены»

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

12 Июн 2018 в 1:37 PDT У Ромелу была цель, миссия, именно поэтому он так старался пробиться и стать лучшим футболистом в истории Бельгии. Не хорошим и не великим — ЛУЧШИМ.

«Я играл с таким гневом по многим причинам. Из-за крыс, бегающих по комнатам в нашем доме. Из-за того, что не могу смотреть Лигу чемпионов. Из-за того, как родители других детей косятся на меня»

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

11 Июн 2018 в 8:15 PDT Одним из самых важных людей в жизни Ромелу был его дедушка со стороны мамы. Он связывал его с Конго, откуда родом вся семья. Однажды Ромелу разговаривал с ним по телефону, рассказывая, как забил 76 голов и обратил на себя внимание больших команд. Дедушка всегда любил слушать его рассказы о футболе, но на этот раз отреагировал странно.

«Дедушка спросил меня: «Можешь сделать мне одолжение?». Я ответил, что да, конечно, могу. Тогда он сказал: «Присмотри за моей дочерью, ладно?». Я смутился и не понял — за мамой? Да, окей, присмотрю. Он повторил: «Нет, пообещай мне. Ты можешь мне пообещать? Просто присмотри за моей дочерью. Просто присмотри за ней для меня, ладно?»»

Ромелу пообещал, а через 5 дней его дедушки не стало. Тогда он понял смысл этой последней просьбы.

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

8 Июн 2018 в 12:37 PDT «Мне тяжело все это вспоминать. Как бы я хотел, чтобы он прожил еще 4 года и увидел, как я играю за «Андерлехт». Как бы я хотел, чтобы он убедился, что я сдержал обещание. Чтобы он знал, что теперь все хорошо»

Когда Ромелу начал играть за юниорский «Андерлехт», тренер все время оставлял его на скамейке запасных. У Ромелу был план подписать контракт на свой 16-й день рождения, но с таким раскладом это становилось невозможным. Надо было срочно что-то делать. И он взял тренера «на слабо».

«Я сказал ему, что если он разрешит мне играть, то до декабря я забью 25 голов. Он посмеялся надо мной и я предложил ему заключить пари: если я проиграю, то вернусь на скамейку запасных, а если выиграю, то тренер вымоет все машины, которые развозят игроков, а еще будет печь нам блинчики каждый день.

Тогда мы ели блины каждый день до самого Рождества»

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

3 Авг 2017 в 6:04 PDT План Ромелу удался, и 13 мая, на свой день рождения, он подписал контракт с «Андерлехтом». В честь этого события футболист купил себе новую версию компьютерной игры FIFA и пакет каналов на кабельном. Это был конец сезона и Ромелу прохлаждался дома.

Но в тот год чемпионат Бельгии был абсолютно сумасшедшим — «Андерлехт» и «Стандарт» закончили с равным количеством очков. Впереди была решающая схватка, состоящая из двух матчей.

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

3 Сен 2017 в 3:41 PDT Первую игру Ромелу смотрел по телевизору, но за день до второй ему позвонил тренер.

«Он позвонил мне и спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что собираюсь пойти поиграть в футбол в парке. А он мне: «Нет, нет, нет. Пакуй чемоданы. Ты нужен на стадионе, команда ждет тебя»»

Дальше все было как во сне — Ромелу забежал в спальню отца и сказал ему, что они уезжают — впереди игра за «Андерлехт». Потом был стадион, раздевалка, в которой администратор спросил у него, какой номер он хочет. У Ромелу кружилась голова. Впереди был финал.

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

28 Май 2018 в 12:42 PDT «Мы вышли из автобуса перед стадионом, и все игроки были одеты в крутые костюмы. Кроме меня. Я вышел из автобуса в жутких спортивках, и там была куча камер. До раздевалки мне нужно было пройти 300 метров, 3 минуты ходьбы, но стоило мне зайти туда — мой телефон уже разрывался от звонков»

Все увидели Ромелу по телевизору, звонили и писали наперебой. Единственный человек, которому он тогда ответил, был его лучший друг. Ромелу сказал ему: «Бро, я не знаю, буду ли я играть. Я не знаю, что происходит. Но продолжай смотреть телевизор».

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

10 Апр 2017 в 12:31 PDT Ромелу дебютировал за «Андерлехт», когда ему было 16 лет и 11 дней. В тот раз команда проиграла, но Ромелу был на седьмом небе от счастья.

«Я сдержал обещание, данное маме и дедушке. В тот день я понял, что теперь все будет отлично»

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

6 Янв 2018 в 3:22 PST Кстати, Ромелу верующий католик. Каждый день он встает в 8 утра, молится, звонит маме и спрашивает, нужна ли ей помощь. Потом звонит отцу, идет на тренировку, а затем снова звонит родителям. Ромелу не ходит по ночным клубам, даже после своей первой игры за «Андерлехт» он уже на следующий день пошел в школу.

Как-то раз он спросил отца, можно ли пойти на дискотеку. Но он так на него посмотрел, что ответ был очевиден: «Нет, нельзя».

«Я хочу, чтобы меня знали как хорошего футболиста, а не как Ромелу, который ходит по клубам и поливает всех шампанским»

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

17 Фев 2018 в 12:57 PST 10 июля состоится полуфинал между Францией и Бельгией. Что интересно, 9 футболистов из обеих команд (4 француза и 5 бельгийцев) могли бы представлять Конго.

В 2002 году Ромелу ходил в ботинках с огромными дырами. А теперь он играет на чемпионате мира и имеет все шансы поднять над головой главный самый желанный кубок. И никто не скажет, что он этого не заслужил.