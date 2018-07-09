Олег Васильев: «Старушка стучала костылем в стену три раза, значит ей нужна была помощь»

Лет 10 назад я снимал квартиру в хрущевке на улице Елькина. Это были однокомнатные хоромы с «бабушкиным» ремонтом, целым ворохом бабушкиных вещей (сама хозяйка, как я понял, скончалась на полгода ранее) и бабушкиной подругой Натальей Петровной, которая жила через стенку. Я снял квартиру, а мой приятель снял комнату у подруги почившей старушки. Вы спросите, почему мы не поселились вместе, будучи друзьями, которые к тому же, не были обременены семьями? Отвечаю: мы уже снимали одну квартиру на двоих, достали друг друга невыносимо, однако дружить не перестали и решили жить порознь, но в шаговой доступности друг от друга — через стену.

Так и мы жили, перестукиваясь, а заодно постигая сложные психологические установки нашей соседки. Это была женщина лет 80, она уже плохо ходила и мы часто ей помогали по дому, бегали в магазин и так далее. Нам было несложно. Но спустя какое-то время мой товарищ переехал жить в другой город, а я остался с бабулей, по соседству. По обыкновению старушка стучала костылем в стену три раза, значит ей нужна была помощь. «Опять конь с изгородью, наверное», — думал я и выходил в подъезд, чтобы прийти к соседке. Сейчас объясню, что за конь. Дело в том, что Наталья Петровна обычно просила сделать три вещи: сходить за хлебом, выслушать ее стенания по поводу мошенников: врачей, сантехников, сотрудников пенсионного фонда и так далее, и поднять на шкаф или опустить со шкафа массивную статуэтку из каслинского литья «Конь с изгородью». Когда она стучала три раза и особо ретиво, значит, это конь. Я приходил, а Наталья Петровна говорила: «Олежек, подними, пожалуйста, эту статуэтку на шкаф, она на полке не смотрится.» А спустя неделю или даже несколько дней, бабушка снова стучала, я нехотя приволакивался и слышал: «Олежек, видеть этого коня на шкафу уже не могу, сними его обратно». И так продолжалось целый год, пока я не переехал в другую квартиру. Кстати, в новый панельный дом, без старушек. Когда заселился, пожалел, что прощаясь с Натальей Петровной так и не спросил, что это был за конь и почему она так трогательно к нему относилась. И, кстати, интересно, если она жива, возятся ли ее новые соседи со статуэткой?